Kim Paschek ist die Geheimwaffe des TSV Kottern

Kim Paschek vom TSV Kottern glänzt in dieser Saison als Torschütze und Vorbereiter. Vor dem Deisenhofen-Spiel verrät der 23-Jährige sein Erfolgsgeheimnis.

09.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die Offensive des Tabellenführers TSV Kottern ist momentan das Maß aller Dinge in der Fußball-Bayernliga. 24 Tore hat die Mannschaft von Trainer Frank Wiblishauser in der laufenden Spielzeit erzielt, das entspricht einem Schnitt von 2,7 Treffern pro Partie. Bemerkenswerter ist diese Statistik, wenn man sich die Details anschaut. Schon zehn Spieler haben für Kottern getroffen. Darunter sind auch Akteure, die bislang nicht unbedingt als gefährliche Offensivspieler in Erscheinung getreten sind.

TSV Kottern in der Bayernliga: 24 Tore nach neun Spieltagen

Wie zum Beispiel Kim Paschek. Der 23-jährige Defensivspieler kommt in dieser Saison schon auf drei Tore und drei Vorlagen in neun Spielen. Seine Treffer hebt sich Paschek gerne auch für wichtige Momente auf. Im Derby gegen den 1. FC Sonthofen (3:2) erzielte er den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 2:2, zuletzt traf er zum 1:0-Siegtreffer in Ismaning. Es heißt also beim TSV Kottern gerade: Paschek, immer wieder Paschek.

TSV Kottern trifft in der Fußball-Bayernliga auf den FC Deisenhofen

Von seinen Statistiken ist der 23-Jährige, der in der Jugend für den SV Heiligkreuz, VfB Durach, FC Kempten und den FC Memmingen spielte, selbst überrascht. Aber Paschek hat eine Erklärung für seine exzellente Form. „Ich bin fit. Schon in der Vorbereitung habe ich mich extrem gut gefühlt, das hat sich auch in den ersten Wochen nicht geändert“, sagt Paschek. „Letzte Saison hatte ich mit zwei Bänderrissen zu kämpfen – das wirft dich immer etwas zurück.“

Bei allen Spielen im Einsatz: Kim Paschek gehört zu den Dauerbrennern beim TSV Kottern

Im Wiblishauser-Team gehört der 23-Jährige, der im Oktober ein BWL-Studium an der Hochschule in Kempten beginnt, zu den Dauerbrennern. Acht der neun Spiele bestritt Paschek über die volle Distanz, nur bei der einzigen Saisonniederlage in Landsberg Ende Juli (1:4) wurde er nach 66 Minuten ausgewechselt. Seitdem hat der TSV Kottern (1. Platz/22 Punkte) acht Siege geholt. Diese Serie wollen Paschek und seine Teamkollegen am Samstag (14 Uhr) beim FC Deisenhofen (11./12) ausbauen.

Kim Paschek: Das ist das Erfolgsgeheimnis des TSV Kottern

Der Faktor Fitness gilt nicht für Paschek persönlich als Erfolgsgeheimnis, der 23-Jährige bezieht das auf die komplette Mannschaft. „Unser Kader ist ja nicht unbedingt größer geworden im Vergleich zur Vorsaison. Es ist vor allem Franks Verdienst. Wir konnten in jedem Spiel zulegen, bis in die Nachspielzeit hinein“, sagt Paschek. Eines ist jedenfalls sicher: Der TSV Kottern zeigt im September 2023 ein anderes Gesicht als vor einem Jahr, als ein wochenlanger Negativlauf im Trainerwechsel von Matthias Günes zu Frank Wiblishauser mündete.

TSV Kottern: Die Unterschiede zwischen Frank Wiblishauser und Matthias Günes

Als größten Unterschied zwischen den beiden Coaches macht Paschek die Herangehensweise im Vorfeld der Partien aus. „Bei Matti stand die Analyse der Gegner im Vordergrund. Als jungem Spieler hat mir das geholfen. Inzwischen habe ich mehr Erfahrung, Franks Ansagen und Ruhe haben große positive Wirkung auf das Team“, sagt Paschek.

Der 23-Jährige wird in dieser Saison als Außenverteidiger oder –wie in den letzten beiden Spielen – im defensiven Mittelfeld eingesetzt. „Das hatte mit der Verletzung von Marco Schad und der Rückkehr von Lukas Rietzler in die USA zu tun“, erklärt Paschek. „Ich habe schon in der Jugend auf der Sechs gespielt, auf Außen fühle ich mich aber wohler.“ Egal, ob innen oder außen – auf seine Scorerstatistik hat der Positionswechsel jedenfalls bisher keinen negativen Einfluss.