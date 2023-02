Kempten lockt fast am Wochenende fast 300 Kletterer an

Die "Allgäu Moves“ sind einer der teilnehmerstärksten Kletter-Wettkämpfe in Deutschland. Die Zuschauer sind hautnah dabei, wenn 270 Sportler ihr Können zeigen.

Mit 270 Teilnehmern sind die „AÜW Allgäu Moves“ auch bei ihrer vierten Auflage einer der größten Breitensport-Kletterwettkämpfe Deutschlands. Am Samstag ab 11 Uhr treffen sich die 60 besten Frauen und Männer der Rangliste im „swoboda alpin“, um die Gesamtsieger unter sich auszumachen (Finale ab 18 Uhr).

Die Begeisterung ist ungebrochen: Auch bei der vierten Auflage der „Allgäu Moves“ haben in den vergangenen fünf Wochen wieder über 270 Teilnehmer im Kemptener Kletter-Zentrum versucht, möglichst viele der 100 speziell gekennzeichneten Boulder zu knacken. Damit bleibt der Wettkampf einer der teilnehmerstärksten in Deutschland und bestätigt den Status des Allgäus als Kletter-Hochburg.

Das FInale findet am Samstag gegen 18 Uhr statt

Das Schwierigkeitsspektrum reichte dabei von leicht bis ultrahart, sodass Hobby-Kletterer wie leistungsorientierte Boulderer gleichermaßen auf ihre Kosten kamen. Die besten 60 Frauen und Männer des Rankings dürfen nun am Samstag noch einmal in einem Halbfinale an 35 brandneuen Bouldern gegeneinander antreten, bevor die Sieger am Abend im Finale ermittelt werden. Zusätzlich zur Hauptklasse der Frauen und Männer werden wieder Jugend- und Ü40-Wertungen aus dem Gesamtergebnis herausgerechnet.

Philipp Martin zählt zu den Favoriten

Als Favorit geht bei den Männern Nationalkader-Athlet Philipp Martin vom Ausrichter DAV-Sektion Allgäu-Kempten ins Rennen. Der deutsche Bouldermeister von 2021 kletterte als einer von nur zwei Männern alle 100 Qualifikationsboulder. Dies gelang noch dem Kaufbeurer Thomas Knab, der mit Martin trainierte und ebenfalls zum Kreis der Favoriten zählt.

Eintritt für die Zuschauer ist frei

Bei den Frauen ist Catrin Gorzellik (Reutlingen) die Favoritin für das Finale. Die süddeutsche Meisterin im Bouldern und ehemalige deutsche Vizemeisterin im Olympic Combined schloss die Qualifikation mit deutlichem Vorsprung vor den beiden Zweitplatzierten ab. Trotz der klar verteilten Favoritenrolle sollten aber auch starke Kletterer aus der näheren Umgebung nicht außer Acht gelassen werden. Der Eintritt für die Zuschauer ist frei. (mke)

