Wie im Traum: Timo Ossig aus Kempten überrascht bei der Kletter-WM in Südkorea

Bei seiner WM-Premiere verblüfft Kletter-Talent Timo Ossig aus Kempten die Konkurrenz. Der Allgäuer sorgt in Südkorea mit einem Top-Ten-Platz für Furore.

30.08.2023 | Stand: 05:15 Uhr

„Mein großes Ziel ist die Teilnahme an der Jugendweltmeisterschaft“, sagte Timo Ossig Anfang Mai in einem Gespräch mit unserer Redaktion über seine Saisonziele. Dann ging es irgendwie ganz schnell. Dank starker Platzierungen bei Jugendcups in ganz Europa und Platz fünf bei der Jugend-Europameisterschaft in Duisburg erfüllte sich der 15-Jährige seinen Traum von der Reise nach Südkorea.

Timo Ossig aus Kempten kommt schnell zu seiner WM-Premiere

Am 20. August startete Ossigs WM-Abenteuer, als er zusammen mit seinen Eltern und Boulder-Kollegen des deutschen Nachwuchskaders den elfstündigen Flug von Frankfurt nach Seoul antrat. Da die Boulder-Wettkämpfe erst zum Abschluss der zehntägigen Jugend-WM ausgetragen wurden, nutzten Ossig und seine Familie die Gelegenheit, die Stadt zu erkunden: „Ich fand es super, dass wir noch ein wenig Freizeit hatten. Es ist immer schade, wenn man für einen Wettkampf verreist und im Endeffekt nichts von der Umgebung gesehen hat.“

Am vergangenen Wochenende wurde es dann zum ersten Mal ernst: Für Ossig und die 52 anderen Teilnehmer ging es in die Qualifikation erstmals an die Kletterwand. Der Kemptener belegte den sechsten Platz und qualifizierte sich für das Halbfinale. „Ich war stolz, dass ich es trotz anfänglicher Schwierigkeiten noch an die Spitze des Feldes geschafft habe“, sagt Ossig.

Auf den letzten Drücker sichert sich Timo Ossig das Final-Ticket

Im Halbfinale nahm der 15-Jährige keine Rücksicht auf die Nerven seiner Eltern und sicherte sich mit Rang sechs das letzte Final-Ticket. „Im Finale hatte ich vor allem mit den Bouldern zwei und vier richtige Probleme. Der Schraubstil war anders als alles, was ich bislang kannte“, blickt Ossig auf seinen fünften Platz und den Schlussakt der Jugend-WM zurück.

Obwohl es zu Beginn des Wettkampfs sein klares Ziel gewesen sei, eine Podiumsplatzierung zu erreichen, zeigt sich Ossig zufrieden mit seiner WM-Premiere: „Da wir uns direkt nach dem Finale auf die Heimreise begeben haben, hatte ich bislang noch nicht viel Zeit, mich ausgiebig über meine Leistung zu freuen. Aber das werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall nachholen.“

Diese Pläne hat das Kletter-Talent aus Kempten in den nächsten Wochen

Da die Jugend-WM in Südkorea der Schlusspunkt der diesjährigen Boulder-Saison war, konzentriert sich der Kemptener Jugendsportler des Jahres 2022 in den nächsten Wochen auf eine andere Kletterdisziplin. Im Leadklettern (Klettern mit Seil) steht bereits Mitte September mit der Jugend-Europameisterschaft die nächste Herausforderung vor der Tür. „Eine wirkliche Vorbereitung und Umstellung auf das Leadklettern ist in dieser Zeit kaum möglich. Ich habe meinen Fokus aber bewusst auf das Bouldern gelegt und bin daher sehr zufrieden mit meinen Leistungen. Eine Halbfinal-Teilnahme wäre für mich ein super Ergebnis“, sagt Ossig.