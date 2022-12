Hier können Sie auch im Winter im Allgäu klettern und bouldern

Wer im Winter im Allgäu bouldern oder klettern gehen möchte, kann das indoor in einer der vielen Kletterhallen in der Region tun. Hier stellen wir sie vor.

Wer im Winter im Allgäu bouldern oder klettern gehen möchte, kann das in einer der vielen Kletterhallen in der Region tun. In den Kletterhallen in Kempten, Dietmannsried, Oberstdorf, Sonthofen, Füssen oder Scheidegg gibt es viele Möglichkeiten für Profis, Anfänger und Kinder. Das sind die Indoor-Kletterhallen im Allgäu im Überblick:

Das DAV Kletterzentrum Swoboda Alpin liegt in Kempten gegenüber vom Freizeitbad Cambomare. Die Kletterhalle ist mit 2100 Quadratmetern Fläche eine der größten im Allgäu. Es gibt über 300 Boulderrouten und rund 200 Kletterrouten an den Wänden. Diese werden regelmäßig umgeschraubt.

In der Kletterhalle in Kempten gibt es Routen für Anfänger, Fortgeschrittene und Bereiche, die für Kinder geeignet sind. Es gibt einen Schulungsbereich für Anfänger und Gruppen. Bei gutem Wetter kann im Außenbereich geklettert oder gebouldert werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 22.30 Uhr (in den bayerischen Schulferien ab 9 Uhr), Samstag 9 bis 22.30 Uhr, Sonntag und Feiertage 9 bis 21 Uhr

Aybühlweg 69, Kempten

Exxpozed climbing Boulder- und Kletterhalle Dietmannsried

In der Boulder- und Kletterhalle von Exxpozed in Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) gibt es im Innenbereich über 110 Kletterrouten, über 125 Boulder, Überhänge und einen Kletterturm. Die Routen werden regelmäßig neu geschraubt. Bei gutem Wetter kann man auch im Außenbereich klettern. Dieser ist 360 Quadratmeter groß. Der Innenbereich hat eine Fläche von 1600 Quadratmetern.

An einigen Routen gibt es ein Auto Belay System, womit man alleine ohne Kletterpartner klettern kann. Außerdem gibt es Trainings- und Schulungswände. Auch Kinder können in Dietmannsried klettern. In der Kletterhalle in Dietmannsried gibt es ein Moon-Board. Das ist eine Trainingswand, bei der man per App verschiedene Griff-Kombinationen einstellen kann, um unterschiedliche Boulder-Probleme zu lösen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage von 10 bis 21 Uhr

Baumeisterstraße 3, Dietmannsried

Blick in die Kletterhalle in Dietmannsried. Bild: Matthias Becker

DAV Kletterzentrum in Sonthofen

Das DAV Kletterzentrum in Sonthofen hat eine Indoor-Fläche von 940 Quadratmetern. Außen gibt es eine Kletterfläche von 360 Quadratmetern, wo man bei gutem Wetter klettern kann. Im Innenbereich der Kletterhalle in Sonthofen gibt es 150 verschiedene Routen und etwa 100 Boulder. Die Routen werden regelmäßig neu geschraubt.

Für Kinder gibt es einen separaten Bereich sowie einen Kletter-Trainingsbereich. Wer keinen Kletterpartner hat, kann mit dem Sicherungsautomaten klettern, der sich über vier Sicherungslinien erstreckt. In einem Übungssteig kann man über zehn Meter Höhe das Umclippen lernen, um sich für einen Klettersteig vorzubereiten. Es gibt außerdem zwei Trainingsbereiche mit Systemwand, Trainingsgeräten, Griffboards, Reck und Sprossenwänden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17 und 22 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 10 bis 20 Uhr (Kassenschluss jeweils 30 Minuten vor Schließung)

Stadionweg 12, Sonthofen

Kletterzentrum Kaufbeuren-Gablonz

Das Kletterzentrum der DAV-Sektion Kaufbeuren-Gablonz bietet über 160 Kletterrouten auf einer Fläche von über 1150 Quadratmetern Outdoor (überdacht) und über 130 Quadratmeter Indoor. Daneben gibt es eine 168 Quadratmetergroße Boulderfläche. Die Routen sind sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Kletterer geeignet. Im Sommer kann man bis 23 Uhr unter Flutlicht klettern.

Am 14,3 Meter hohen Kletterturm gibt es über 200 verschiedene Routen der Schwierigkeitsgrade 3 bis 10+ UIAA und Selbstsicherungsautomaten. Außerdem gibt es draußen eine Schulungswand.

Öffnungszeiten: Täglich von 6.30 bis 23 Uhr

Buronstraße 99, Kaufbeuren

Im DAV-Kletterzentrum Kaufbeuren-Gablonz kann man sowohl indoor als auch outdoor klettern. Bild: Felix Blersch (Archivbild)

Kletterhalle in der Sportwelt Ottobeuren

In der Sportwelt Ottobeuren gibt es drinnen und draußen einen Kletterbereich. Die Wände sind innen rund 15 Meter hoch, außen bis zu 11 Meter. Es gibt über 140 Routen, einen Boulder-Bereich und Selbstsicherungsautomaten. Die Routen werden regelmäßig neu geschraubt. An kalten Tagen wärmt die Fußbodenheizung die Füße der Sicherer.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 22.30 Uhr, Samstag 10 bis 21.30 Uhr, Sonntag und Feiertage 9 bis 21.30 Uhr

Am Galgenberg 4, Ottobeuren

Kletterhalle in der Sportalm Scheidegg

In der Kletterhalle in der Sportalm Scheidegg trainieren die deutsche Nationalmannschaft und Spitzenkletterer anderer Nationen regelmäßig, denn die extrem überhängende Wettkampfkletterwand eignet sich gut für das Training. Doch auch Hobbykletterer können sich in der über 1000 Quadratmeter großen Kletterhalle in Scheidegg austoben. Die Routen werden regelmäßig neu geschraubt und am Boulderturm kann in allen Schwierigkeitsgraden geklettert werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 16 bis 22.30 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 12 bis 18 Uhr

Kurstraße 14, Scheidegg

Kletterhalle im Inform-Park Oberstdorf

In der Kletterhalle im Inform-Park in Oberstdorf kann man auf einer Fläche von rund 650 Quadratmetern klettern und auf 250 Quadratmetern bouldern. Die Boulderrouten und die 90 bis 100 Kletterrouten werden regelmäßig umgeschraubt.

Öffnungszeiten: Täglich von 6 bis 23 Uhr

Karweidach 1, Oberstdorf

DAV Kletterzentrum Allgäu in Rieden am Forggensee bei Füssen

Im DAV Kletterzentrum Allgäu in Rieden am Forggensee bei Füssen kann man sowohl indoor als auch outdoor klettern. In der Kletterhalle gibt es über 95 wechselnde Routen und einen 100 Quadratmeter großen Boulder-Bereich. Draußen gibt es nochmal 105 Quadratmeter Boulder-Fläche.

An drei Selbstsicherungsautomaten kann man auf einer Höhe von 14 Metern klettern. Kinder ab vier Jahren können sich dort an das Klettern herantasten. Die Kletterfläche ist rund 880 Quadratmeter groß. Die Wände sind bis zu 15 Meter hoch und haben teilweise eine 3D-Struktur.