Knackpunkt Special Teams: Diese Lehren ziehen die Comets aus der Braunschweig-Pleite

Bei GFL-Rekordmeister Braunschweig verlieren die Allgäu Comets mit 14:42. Schon der Start verläuft nicht nach Plan – dann patzen die Special Teams.

27.08.2023 | Stand: 19:47 Uhr

Unmittelbar nach der 14:42 (0:14, 0:0, 7:21, 7:7)-Niederlage machten sich die Allgäu Comets auf den Rückweg. Schnell weg vom Ort der Pleite – das war wohl der vorherrschende Gedanke. Bis zur Ankunft in Kempten am Sonntagmorgen um 6 Uhr hatte Headcoach Elias Gniffke viel Zeit, in die Analyse der entscheidenden Szenen einzusteigen. „Das war mehr ein innerer Prozess. Ich habe mir auf der Heimfahrt aber auch etwas Ruhe gegönnt“, sagte Gniffke.

