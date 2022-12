Mit einem Alex Thiel in Top-Form geht der ESVK ins Duell gegen Krefeld

ESV Kaufbeuren trifft im letzten Spiel des Jahres auf die Krefelder Pinguine. Ein Joker-Stürmer fehlt möglicherweise - aus einem erfreulichen Grund.

30.12.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Wenn am Freitagabend die Schlusssirene in der Energie Schwaben Arena ertönt – also nach dem Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine (nach dem 3:5 gegen Kassel nur noch Fünfter) – endet für den ESV Kaufbeuren ein ereignisreiches Jahr 2022. 31 Pflichtspiele in der laufenden Saison haben die Joker dann bestritten, hinzu kommen noch insgesamt 25 Pflichtspiele aus der vorherigen Spielzeit. Ein Blick auf Namen und Zahlen:

Punkte Kaufbeuren

Abschiede Im Sommer wurde der Abschied von Sami Blomqvist bekannt. Der Finne entschied sich nach fünfeinhalb Spielzeiten für einen Vertrag in Bayreuth. Einige Monate später darf man diese Verbindung als Missverständnis bezeichnen. Aus dem einstigen Torjäger ist ein farbloser Offensivakteur geworden (22 Einsätze, vier Tore). Teilweise spielt Blomqvist gar nicht – und wenn doch, schießen andere die Tore. Beim 5:3-Erfolg des Tabellenletzten aus Franken am Mittwoch gegen den ESVK

Volltreffer Als wichtige Verpflichtung erwiesen hat sich insbesondere in den vergangenen Wochen Jacob Lagacé: Am Mittwoch fehlte der Kanadier aus privaten Gründen (seine Frau erwartet ein Kind), mit 33 Punkten aus 27 Spielen ist er derzeit ESVK-Topscorer. Es folgt Tyler Spurgeon – und dann schon der derzeit in blendender Form auftretende Alexander Thiel. Der Defensive kommt auf 24 Punkte. Er schoss bisher elf Tore, kein anderer Joker-Akteur hat mehr.

Erfolgssäulen Weiterhin eine sichere Bank ist die ESVK-Defensive, auch wegen Torwart Daniel Fießinger, der auf eine Fangquote von 92,9 Prozent kommt. Durchschnittlich kassieren die Joker nur 2,2 Tore – der Ligamittelwert liegt bei 3,03.

Zuschauer Gab es im Sommer noch Sorgen, die Inflation könnte dafür sorgen, dass die Ränge in der Kaufbeurer Arena vermehrt Lücken aufweisen werden, haben sich diese nun weites gehend zerstreut. Mit im Schnitt 2281 Personen auf den Rängen trifft der ESVK den Ligaschnitt in der DEL2.