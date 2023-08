Allgäuer Eishockey-Profi Tim Wohlgemuth über seinen Wechsel von Mannheim nach Köln

Tim Wohlgemuth startet nach schwierigen Zeiten in Mannheim bei den Kölner Haien durch. Warum er seine neue Heimat noch nicht so ganz intensiv erkundet hat.

04.08.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Eishockey-Profi Tim Wohlgemuth hat schon einiges erlebt – mit 19 Jahren debütierte der Angreifer in der DEL und hat in mittlerweile fünf Spielzeiten bereits 264 Spiele in Deutschlands höchster Liga bestritten. Dass der inzwischen 24-Jährige in diesen auf starke 130 Scorerpunkte kommt, zeigt die offensiven Stärken des Kaufbeurers, der sich vor wenigen Wochen dazu entschlossen hat, nach zwei Jahren die Adler Manheim in Richtung Kölner Haie zu verlassen. Schnell sei er angekommen im Rheinland, bei seiner dritten DEL-Station, nach Ingolstadt und Mannheim.

