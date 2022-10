Wird Profisport auch mal ein Thema in Kempten?

Der Sport in Kempten soll attraktiver werden. Das wird jede Menge Geld kosten. AZ-Sportchef Thomas Weiß ist überzeugt: Das ist gut investiertes Geld.

Sportentwicklungsplan. Dieser Begriff schaffte es im Schul- und Sportausschuss in der vergangenen Woche zwar nur auf Rang drei der Hitliste für die bürokratischsten Begrifflichkeiten – gleich hinter Sportstättenbenutzungssatzung und Sportstättengebührensatzung. Doch hinter dem 148-seitigen Werk, vollgestopft mit allerlei wichtigen und interessanten Informationen zum Kemptener Sport, steckt alles andere als ein Bürokratiemonster. Es enthält wertvolle Daten, Zahlen, Fakten und Interpretationen, die es in dieser Form bislang noch nicht gab.

Man hat in der Vergangenheit halt so vor sich hingewurschtelt. Hat bestimmt immer versucht, das Beste für sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger herauszuholen. Vor allem für die, die in Vereinen organisiert sind. Und einmal im Jahr gibt man dem Sport eine große Bühne, feiert bei der Gala Meisterschaftsmedaillen und sonnt sich im Erfolg von Einzel- und Mannschaftssportlern. Hymnengleich heißt es Jahr für Jahr, Kempten sei eine Sportstadt.

Es gibt in Kempten viel zu verbessern

Ist sie das wirklich? Zeigt die lange Empfehlungsliste nun im Sportentwicklungsplan, die man auch gut und gerne Mängelliste nennen könnte, nicht auch überdeutlich auf, wo es noch hapert? Wenn das von der Stadt beauftragte Stuttgarter Institut jetzt davon spricht, Kempten könnte mit sauberen und gut ausgestatteten Freizeitsportflächen noch attraktiver werden, dann heißt das auch: Es gab durchaus laute Klagen über verschmutzte Hallen, unhygienische sanitäre Einrichtungen und eine dürftige Infrastruktur. Die schlechten Rad- und Laufwege entlang der Iller sind einer Stadt wie Kempten nicht würdig.

Jetzt sind sich zum Glück alle einig: Es gibt viel zu verbessern. Dafür wird Geld nötig sein. Geld, das auch in die Gesundheit der Menschen einzahlt. Und wer weiß, vielleicht sind alle in 15 Jahren so viel weiter, dass auch mal ernsthaft über Chancen und Risiken von Profisport in Kempten nachgedacht wird. Das war diesmal, auch bezeichnend, gar kein Thema.

