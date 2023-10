Kotissek und Dörries sind die Schnellsten am Rottachsee

Der 32. Rottachseelauf lockt 231 Ausdauersportler nach Petersthal. Über 15 Kilometer legen Thomas Kotissek und Carola Dörries die schnellsten Zeiten hin.

Der Rottachseelauf markiert in der Allgäuer Laufsportszene so etwas wie den inoffiziellen Abschluss der Sommersaison. Da passte es ins Bild, dass 231 Läuferinnen und Läufer am vergangenen Wochenende beim Hauptlauf über 15 Kilometer an den Start gingen.

32. Rottachseelauf: Thomas Kotissek siegt über 15 Kilometer

Bei besten Laufbedingungen setzten sich die Top-Athleten bei der 32. Auflage des Rottachseelaufs schnell vom Hauptfeld ab. Thomas Kotissek von der LG Allgäu überquerte nach 51:11 Minuten als erster Läufer die Ziellinie. Zweiter wurde Kilian Koller (RC Allgäu; 51:46) und Michael Laur (LG Allgäu; 52:30).

Auch Carola Dörries siegt beim Ausdauer-Wettbewerb in Petersthal

Schnellste Frau in diesem Jahr war Carola Dörries (LG Allgäu), die die Strecke über 15 Kilometer mit einer Zeit von 1:01:13 Stunde absolvierte. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Johanna Gaidamak (1:05:43) und Sonja Herbst (1:07:18; beide Team Laufsport Saukel).

Bei der Mannschaftswertung der Männer gingen der erste Platz an das Team der LG Allgäu. Thomas, Kotissek, Michael Laur und Kenny Burns siegten mit einem weiten Vorsprung von 21:12 Minuten auf das Team T+M Sport um Paul Sauter, Michael Kuisle und Julian Rauchfuss. Der ehemalige Weltcup-Skifahrer aus Mindelheim hatte seine Wintersport-Karriere erst vor wenigen Monaten beendet. Platz drei ging an das Team des TSV Betzigau um Martin Brack, Tobias Hartmann und Tony Kämer.

Gesamtsieger des Laufsport-Saukel-Cups stehen fest

Bei den Frauen landete das Team Laufsport Saukel (Sonja Herbst, Jette Maaß, Antonia Wohlfahrt) vor dem Team Käsesprinter Sellthüren (Teresa Sürer, Christine Walter, Candy Simangas De Löffler). Bei den Kinderläufen über 1,2 und 2,4 Kilometer gingen insgesamt 58 Nachwuchssportler an den Start.

Der Rottachseelauf war gleichzeitig die letzte Veranstaltung des Laufsport-Saukel-Cups. Den Gesamtsieg bei den Männern sicherte sich Ausnahme-Athlet René Höchenberger, der in vier der insgesamt sieben Läufe an den Start ging und dabei vier Mal siegte. Zweiter wurde Johannes Hillebrand, Dritter Michael Schmitz. Bei den Frauen ging der Gesamtsieg an Natalie Rauh, die knapp vor Johanna Gaidamak und Antonia Wohlfahrt landete. (ohü)