02.12.2021 | Stand: 16:43 Uhr

Mitten in der schwersten sportlichen Krise seit Bestehen des 2015 gegründeten EV Füssen meldet sich jetzt Sportdirektor Andreas Becherer zu Wort. Nach neun Niederlagen in Folge und dem vorletzten Platz in der Eishockey-Oberliga spricht er über die Gründe der Talfahrt. Der 43-Jährige verrät, ob es Verstärkungen geben wird. Und er erklärt, warum an Trainer Marko Raita festgehalten wird.