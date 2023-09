Kurz vor Transferschluss: FCM gibt zwei Abgänge bekannt

Mathias Bauer war in den letzten Wochen für Probetrainings freigestellt. Nun steht sein neuer Klub fest - ebenso wie bei Mehmet Ali Fidan.

01.09.2023 | Stand: 11:34 Uhr

Nun steht es fest: Mathias Bauer verlässt den Fußball-Regionalligisten FC Memmingen und wechselt zum norwegischen Zweitligisten Mjondalen IF Fotball. Der Vertrag mit dem Innenverteidiger wurde zum 31. August aufgelöst. Der 20-Jährige wurde in den letzten Wochen bereits mehrfach für Probetrainings in Norwegen freigestellt.

Bauer bedankte sich, dass der Transfer quasi in letzter Minute ermöglicht wurde: „Damit geht einer meiner größten Träume in Erfüllung.“ Mehmet Ali Fidan, dessen Vertrag ebenfalls aufgelöst wurde, schließt sich derweil dem Bayernligisten Türkspor Augsburg an. (ass)