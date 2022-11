In Kempten gibt es eine Cricket-Mannschaft

Sportler aus Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesch und Indien spielen seit zwei Jahren Cricket und starten nun als Royals Kempten gegen Kaufbeuren.

Lächeln ist im Sport unerlässlich. Das sagen auch die Spieler des neuen Kemptener Cricket-Teams: „Unsere Spieler haben immer ein Lächeln im Gesicht.“ Die jungen Männer haben zwei Jahre zusammen trainiert, am Sonntag (12 Uhr) steht das erste Ligaspiel der Kempten Royals gegen Kaufbeuren an: „Wir kommen aus Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Indien und Bangladesch. Aber wir sind unter einer Flagge vereint“, sagt Teamchef Chamith Arambegama.

Die Royals haben so viele Mitglieder, dass es für zwei Teams reicht. Trainiert wird regelmäßig auf dem Platz des Allgäu-Gymnasiums. Dafür sind die Spieler dankbar: „Wir alle lieben Deutschland, haben großen Respekt vor diesem Land. Einige unsere Spieler sind in auch hier geboren.“ Arambegama selbst kommt aus Sri Lanka, ist mit einer Deutschen verheiratet und hat einen fünf Monate alten Sohn.

Er arbeitet seit Herbst 2021 an der Organisation einer Cricket-Liga in der Region. Zu den Pionieren des Crickets in Kempten zählen auch Emran Zadran und Mannschaftskapitän Emal Khan: „Unser Ziel ist es, unsere Gesundheit zu verbessern und Brüderlichkeit durch Sport zu entwickeln.“ Zadran besorgte auch Schläger und Bälle für das Team. Auf Vorschlag von Chamith Nilanka wurde der Verein in „Kempten Royals Cricket Club“ benannt.

In Kaufbeuren hat sich ebenfalls ein Verein organisiert, der zwei Teams stellt. Diese vier Mannschaften treten nun gegeneinander an. Die Liga-Spiele finden bis Ende Oktober statt, meist sonntags um 12 Uhr.

Für die Zuschauer erklärt der Teamchef einige Grundzüge: „Eine wichtige Sache im Sport ist Geduld. Es ist wichtig, die Niederlage zu akzeptieren und den Sieger mit einem Lächeln zu begrüßen.“ Ein weiterer Punkt ist Disziplin: „Wir können mit Stolz sagen, dass unsere Spieler in Sachen Disziplin auf einem sehr hohen Niveau sind.“

Zu den Stützen der Mannschaft gehört Rahmen Khan. „Er ist der wichtigste schnelle Bowler unseres Teams. Wir alle schätzen seinen Einsatz für das Team“, sagt Arambegama. Er hat seine Kollegen schon auf das Match gegen die Kaufbeuren Lions eingeschworen: „Kein Streit, kein Kampf. Lasst uns Cricket wie Gentlemen spielen und unsere sportliche Energie zeigen und eine gute Freundschaft aufbauen.“ Die Royals Kempten haben einen großen Wunsch an die Stadt: „ Wir haben große Hoffnung, einen separaten Cricket-Platz zu bekommen.“