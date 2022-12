Oberallgäuer Läuferin Charlotte Heim: Eine Spätzünderin mit großen Zielen

Charlotte Heim gehört zu den besten Läuferinnen der Region. Die 27-Jährige hat große Ziele. Was sie von ihrem Spitznamen hält und wie sie Silvester feiert.

30.12.2022 | Stand: 19:50 Uhr

Aufgeben ist eigentlich so gar nicht ihr Ding. Aber bei einem Thema investiert Charlotte Heim keine große Energie mehr. Und zwar, wenn es um so banale Dinge wie ihren Spitznamen geht. Die 27-jährige Läuferin, die aus Altusried stammt, in Bad Hindelang wohnt und in Stuttgart arbeitet, sagt: „Ab einem gewissen Alter willst du nicht mehr Lotti genannt werden.“ Aber dagegen anzukämpfen sei zwecklos. „Das war früher beim Handball so – und auch jetzt in unserer Laufgruppe nennen mich alle Lotti.“ Auch in ihrem Whats-App-Profil heißt sie so. Als der Zeitungsreporter beim Interview in einem Kemptener Café kurz innehält und überlegt, welche Schlagzeile denn über dieser Geschichte stehen könnte, sprintet Heim gedanklich dazwischen: „Bloß nicht Flotte Lotti.“ Ihre telepathischen Fähigkeiten führen zu Gelächter – und zur beidseitigen Erkenntnis: Eine bessere Überschrift zu finden, wird kaum möglich sein ...

