Langläufer legen los: Am Donnerstag werden in Planica die ersten Medaillen vergeben

Allgäuer Langläuferinnen sehen den ersten WM-Bewerben in Planica zuversichtlich entgegen. Wie sie mit den Bedingungen umgehen.

23.02.2023 | Stand: 11:33 Uhr

All die Anspannung löst sich am Donnerstag, all die Mühen und Lasten der WM-Vorbereitung sind vergessen. In Planica geht es ab Donnerstag um nichts weniger als um Medaillen. Für zahlreiche Langläuferinnen und Langläufer aus dem Allgäu ist die WM der Saisonhöhepunkt.

Der seit vielen Jahren in Fischen wohnhafte Janosch Brugger hat mit seiner Rolle als einziger deutscher Langlaufsprinter bei der Nordischen Ski-WM kein Problem. Im Gegenteil: „Es belastet mich eigentlich gar nicht“, sagte der 25-Jährige vom WSV Schluchsee am Mittwoch im slowenischen Planica und fügte mit einem Augenzwinkern an: „Wir haben ja viele schöne Mädels dabei. Ich bin der einzige Hahn im Korb. Das ist schon in Ordnung so.“

Allgäuer Langläuferinnen freuen sich auf den WM-Auftakt

Vier Frauen sind für den Deutschen Skiverband (DSV) für die Rennen am Donnerstag nominiert. Olympiasiegerin Victoria Carl führt das Sprint-Aufgebot an. Neben der 27-Jährigen, die bei den Winterspielen in China im vergangenen Jahr mit Katharina Hennig (Sonthofen) Gold im Teamsprint gewonnen hatte, starten mit Laura Gimmler, Sofie Krehl und Coletta Rydzek auch drei Sportlerinnen vom Skiclub Oberstdorf. Am Mittwoch trainierten sie bei frühlingshaften Temperaturen und äußerten sich zu ihren Zielen und Erwartungen:

Laura Gimmler (29): „Das warme Wetter liegt mir voll. Ich habe tolle Nassski, und ich habe meine besten Rennen eigentlich immer dann, wenn die Sonne runterknallt. Gerne erinnere ich mich an die WM in Oberstdorf zurück. Ich glaube, dass sehr viel drin ist, aber ja, es muss natürlich viel zusammenpassen. Das Finale zu erreichen, wie beim diesjährigen Weltcup in Toblach, ist mein absoluter Traum. Über unseren neuen Trainer Per Nilsson kann ich nur Gutes berichten. Er ist eine 10 von 10. Er ist ultraentspannt, hat ein tolles Selbstbewusstsein, das er auf uns überträgt. Ich habe das Gefühl, ich bin auch ein bisschen cooler als all die Winter zuvor. In meinem Alter ist ein neuer Trainingsreiz auf jeden Fall das richtige. Er lässt uns teilweise richtig bluten im Training, da denke ich mir, ein Wettkampf ist angenehm dagegen. (Foto: Kornatz)

Coletta Rydzek (25): „Ich würde mir für das Rennen eher eine Wetterverschlechterung wünschen. Mit einer harten Piste komme ich irgendwie besser klar. Der Anstieg hier wird sehr heftig, aber die schwierigen Abfahrten liegen mir eigentlich schon. Es ist mein erster WM-Start. Ich freue mich darauf und will es genießen, zumal meine Familie vor Ort ist und mich unterstützt.“

Sofie Krehl (27): „Es ist meine vierte WM. Leider war die Vorbereitung wegen ein paar Krankheiten sehr lückenhaft und wacklig. Aber ich genieße die gute Stimmung hier und gebe mein Bestes – auch wenn ich noch nicht genau weiß, was mein Körper so hergibt.“

Die Sprint-Rennen beginnen am Donnerstag mit der Qualifikation um 12 Uhr (Eurosport). Die Finals starten ab 14.30 Uhr (ZDF und Eurosport).

