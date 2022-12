Tour de Ski-Generalprobe für Allgäuer Langläufer - Kombinierer starten in Ramsau

Allgäuer Langläufer absolvieren in Davos die letzten Rennen vor dem ersten Saisonhöhepunkt. Kombinierer Vinzenz Geiger peilt in Ramsau das nächste Podium an.

15.12.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Die deutschen Langläufer sind gut wie lange nicht mehr in die Weltcup-Saison gestartet. Großen Anteil daran haben die Allgäuer Athletinnen und Athleten, die bei den ersten drei Stationen in Skandinavien mehrere Top-Platzierungen einfuhren.

Nun steht am Wochenende in Davos/ Schweiz die Generalprobe vor dem ersten Saisonhöhepunkt, der Tour de Ski, an, die am 3. und 4. Januar auch Station in Oberstdorf macht.

Sofie Krehl ist zufrieden mit ihrem Saison-Start

Am Samstag starten Katharina Hennig ( Sonthofen), Laura Gimmler, Sofie Krehl und Coletta Rydzek (alle SC Oberstdorf) sowie Lena Keck (TSV Buchenberg) im Sprint. „Ich war ein bisschen überrascht über meine guten Distanzergebnisse, und etwas enttäuscht über meine Sprintergebnisse“, sagt die sonst so sprintstarke Krehl über ihren Saison-Einstieg.

Nach drei Wochen in Nordeuropa tankten die Allgäuer Langläufer in den vergangenen Tagen in der Heimat Kraft, und bereiteten sich auf den frisch präparierten Loipen in Oberstdorf und Balderschwang auf die Rennen in der Schweiz vor. „In Davos laufe ich gerne. Die Sprintstrecke ist hart und die Bedingungen sehr kalt. Das macht es nicht einfach“, sagt Krehl.

Katharina Hennig peilt dritten Podestplatz der Saison an

Beim Distanzrennen über 20 Kilometer Skating am Sonntag geht die 27-Jährige nicht an den Start, anders als die Wahl-Allgäuerin Hennig, die diesen Winter bereits in zwei Distanzrennen aufs Podium lief. Bei den Männern haben Friedrich Moch (WSV Isny) und Janosch Brugger (Fischen) am Sonntag Chancen auf die Top Ten.

Weltcup der Nordischen Kombinierer in Ramsau

Während die Langläufer das vierte Weltcup-Wochenende in Folge absolvieren, steigen die Nordischen Kombinierer und Kombiniererinnen in Ramsau/Österreich nach einer wettkampffreien Woche wieder ein. Mit dabei sind Olympiasieger Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und der zuletzt starke Julian Schmid (alle SC Oberstdorf). Bei den Kombiniererinnen ist Sophia Maurus (TSV Buchenberg) am Start.

Vinzenz Geiger stand 2021 in Ramsau zweimal auf dem Podest

Insbesondere Geiger hat gute Erinnerungen an die kleine Gemeinde in der Steiermark. In der vergangenen Saison lief er dort zweimal auf Rang zwei. „Ramsau ist einer meiner liebsten Stationen, die Schanze ist sehr schwierig und liegt mir gut. Die Laufstrecke ist richtig schön“, sagt der sprintstarke Oberstdorfer, der zuletzt in Lillehammer/Norwegen zweimal aufs Podium stürmte. In Ramsau peilt der 25-Jährige die nächsten Podestplätze an.

