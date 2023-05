Lauf um den Niedersonthofner See findet am Wochenende zum 34. Mal statt

Zum 34. Mal messen sich die Allgäuer Ausdauer-Asse beim Lauf um den Niedersonthofner See. Fällt der Streckenrekord am Samstag erneut?

09.05.2023 | Stand: 12:46 Uhr

Wer sich am Wochenende auf die Jagd nach dem neuen Streckenrekord macht, wird wenig Zeit haben, die malerische Umgebung im südlichen Oberallgäu zu genießen. Am Samstagnachmittag findet der 34. Lauf um den Niedersonthofner See statt.

Im Fokus steht dabei vor allem die Zeit, die Ausnahmeläufer Rene Höchenberger (Endless Local Running Team) im vergangenen Jahr aufgestellt hat. Der 26-Jährige lief die zehn Kilometer lange Strecke rund um den See in 32:21,4 Minuten und landete im Ziel vor Johannes Hillebrand und Simon Pulfer (beide Allgäu Outlet-Raceteam).

Lauf um den Niedersonthofner See: Auch Jugend- und Schüler-Rennen finden statt

Auch in diesem Jahr dürfte der Lauf wieder viele Allgäuer Ausdauer-Sportler ins Oberallgäu locken. Neben dem Hauptlauf (15.30 Uhr) über zehn Kilometer mit und Start und Ziel am Sportplatz in Niedersonthofen finden auch Jugend- (2,6 Kilometer) und Schüler-Läufe (zwei Sportplatzrunden à 350 Meter) statt. Die jungen Laufsportler gehen dabei schon ab 14 Uhr auf die Strecke. Um 17 Uhr und 18 Uhr finden die Siegerehrungen am Sportplatz statt.

Der Lauf um den Niedersonthofner See zählt wie der Silvesterlauf, der Seitz-Laufsporttag, der Sonnwendlauf Grüntensee, der Muko-Lauf in Wald und der Lauf um den Rottachsee zur Gesamtwertung des Laufsport Saukel Cups.