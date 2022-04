Endlich wieder Massenstart: Nur das Wetter spielt wohl beim Laufsporttag nicht mit

Der Laufsporttag in Kempten findet erstmals seit 2019 mit Zuschauern statt. Wie sich eine Läuferin auf die Veranstaltung am 3. April vorbereitet.

01.04.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Mehrgleisig zu planen, das ist für Joachim Saukel nichts Neues. Der Organisator des Seitz-Laufsporttages, der am Sonntag in Kempten stattfindet, war in den letzten Jahren des Öfteren gezwungen, andere Wege einzuschlagen. Zumindest in organisatorischer Hinsicht ist dieses Jahr wieder vieles „wie früher“.

Erstmals seit 2019 wieder "richtiger" Wettkampfcharakter

Der Laufsporttag findet erstmals seit 2019 wieder als Tagesevent statt, nachdem zuletzt 2020 und 2021 die Laufsportwochen als Ersatz angeboten wurden. „Das Konzept der Laufsportwochen kam gut an, es war die beste Alternative“, sagt Saukel. „Aber die Teilnehmer lechzen inzwischen regelrecht wieder nach einem Massenstart, nach richtigem Wettkampfcharakter.“ Das sei eben auch für die Zuschauer am Interessantesten.

Saukel kommt entgegen, dass es mit Blick auf das Wochenende weitere Lockerungen gibt. Das Erfüllen der 3G-Regel sei Voraussetzung gewesen, um die Genehmigung für den Lauf zu bekommen. Sie galt für den Fall, dass Kempten ein möglicher Hotspot wird. Aber das ist inzwischen reine Theorie: „Wenn jemand seine Startnummer am Samstag holen will, gilt 3G noch. Am Sonntag entfällt die Regel“, sagt Saukel. Auch deshalb ist die Vorfreude auf die erste große Sportveranstaltung in der Innenstadt in diesem Jahr gestiegen. „Den Menschen wird beim Laufsporttag etwas geboten. Auch für die Stadt ist das ein wichtiges Event“, meint Saukel.

Seitz-Laufsporttag: Strecke führt durch die Innenstadt von Kempten

Der Stadtrundkurs führt durch die Kemptener Altstadt mit Start und Ziel am Residenzplatz. Die Runde ist beim Präg 5000 einmal, beim Geiger FM Viertelmarathon zweimal und beim Sparkasse Allgäu Halbmarathon viermal zu durchlaufen. Außerdem finden zwei Kinderläufe statt.

Da nun alles in gewohnten Umfang stattfindet, seien wieder mehr Unterstützer gefragt. 150 Helfer sind am Sonntag im Einsatz, mit den „Back-Ups“ sogar 200. „Wir müssen mögliche Ausfälle bei den Helfern kompensieren“, sagt Saukel.

Lesen Sie auch

Skywalk-Lauf am 30. April Zeitplan, Ablauf, Strecke: Die wichtigsten Informationen zum ersten Skywalk-Lauf in Scheidegg

Über 1300 Läuferinnen und Läufer meldeten sich für den Laufsporttag an (Stand Donnerstagnachmittag). „Die Zahl der 2500 Teilnehmer im Jahr 2019 werden wir nicht erreichen“, sagt Saukel. „Wir rechnen mit 1800, dazu kommen noch die Kleinen, die am Kinderlauf teilnehmen.“ Er sei, fügt Saukel an, angesichts der nach wie vor vielen Unwägbarkeiten aber auch mit 1500 Startern zufrieden.

Wetter am Laufsporttag: Joachim Saukel setzt auf taffe Teilnehmer

Auf die traumhaften Bedingungen der letzten Woche müssen die Läufer jedenfalls verzichten. „Es wird trocken, aber kalt“, sagt Saukel. „Für die Teilnehmer wird das Wetter kein Problem sein – die sind hart im Nehmen.“ Aber eventuell wirke es sich auf die Zuschauerzahl an der Strecke und im Start-/Zielbereich an der Residenz aus.

Wie sich Läuferin Cordula Steinweg aus Wiggensbach vorbereitet

Unbeeindruckt von möglichen Wetterkapriolen ist Cordula Steinweg. „Vor Glätte hätte ich Respekt, ansonsten bin ich bei Wind und Wetter unterwegs“, sagt die Ausdauersportlerin aus Wiggensbach. Steinweg freut sich auf das Flair, das vor allem durch den Massenstart und die Zuschauer an der Strecke entsteht. „Ich mochte auch das Format des Silvesterlaufs. Aber eine Live-Veranstaltung ist nochmal etwas ganz Besonderes“, sagt Steinweg, die vier bis fünf Mal pro Woche Laufen geht.

Am Sonntag hat sich die 51-Jährige den Viertelmarathon vorgenommen. „Ich gehe entspannt in das Rennen, habe aber auch eine Vorstellung. Vergangenes Jahr bin ich die Strecke in etwa 47 Minuten gelaufen – es wäre schön, wenn ich das wiederholen könnte“, sagt Steinweg.