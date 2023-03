Der Laufsporttag in Kempten steht im Zeichen der Hilfe für Erdbeben-Opfer

Mit dem Laufsporttag am 23. April beginnt die Ausdauer-Saison in Kempten. Welche Themen Organisator Joachim Saukel im Vorfeld beschäftigen.

14.03.2023 | Stand: 14:09 Uhr

Der Laufsporttag 2023 in Kempten steht unter einem besonderen Motto. Bei der Anmeldung für das erste große Ausdauer-Event in diesem Jahr können die Teilnehmer für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien spenden. Beim Verkauf eines Teilnehmershirts fließen zudem fünf Euro in die Hilfe für die Katastrophenregion. Für Organisator Joachim Saukel ist die Unterstützung der Betroffenen ein großes Anliegen. „Unsere Hilfe wird in diesen Regionen stark benötigt“, sagt Saukel, Deswegen gingen auch bereits 1000 Euro und 100 Paar Laufschuhe an das Aktionsbündnis Allgäu.

2022 gingen 1500 Läufer beim Laufsporttag an den Start

Je mehr Läufer am Laufsporttag teilnehmen, desto höher sei die Chance, eine größere Spendensumme zu erzielen. Im vergangenen Jahr gingen 1500 Ausdauersportler an den Start. „Die Anmeldungen sind gut angelaufen, wir liegen zu diesem Zeitpunkt über dem Vorjahresniveau“, sagt Saukel. „Es ist aber noch schwer einzuschätzen, wie viele Teilnehmer es letztlich werden.“

Neben dem Sparkasse Allgäu Kids Run geht es am Sonntag, 23. April, über drei Distanzen. Die an der Residenz startenden Läufer können zwischen dem Präg 5000-Lauf (5 km), dem BSG-Allgäu Viertelmarathon und dem Laufsport Saukel Halbmarathon wählen. 2022 stieg der Laufsporttag Anfang April, dieses Mal Ende des Monats. „Wir gehen den Osterferien aus dem Weg“, erklärt Saukel. „Aber tendenziell liegt der Termin immer eher in der zweiten Hälfte des Monats.“

Joachim Saukel: Anforderungen an Veranstalter steigen

Positiver Nebeneffekt sei, dass die Wahrscheinlichkeit eines nochmaligen kurzen Wintereinbruchs – wie im vergangenen Jahr – geringer ist. „Letztes Jahr fielen kurz davor die Corona-Auflagen weg. Das war eine wesentliche Erleichterung“, sagt Saukel. Dennoch gebe es eine Vielzahl von behördlichen Auflagen. „Die Anforderungen sind grundsätzlich in vielen Städten und bei vielen Veranstaltungen gestiegen“, sagt Saukel. „Für uns bedeutet das konkret: Mehr Aufwand in der Vorbereitung wegen des Sicherheitskonzeptes, mehr Personal und höhere Kosten.“

Die Zahl der Helfer werde auch geringer. „Wir sind noch im gelben Bereich und profitieren von unserem Netzwerk. Aber es wird immer schwieriger“, sagt Saukel. „Ich bin froh über jeden Freiwilligen, der uns beim Laufsporttag unterstützt.“

Diese Termine stehen beim Laufsport-Saukel-Cup an

Nach dem Silvesterlauf ist der Laufsporttag die zweite Ausdauer-Veranstaltung, die zur Wertung des Laufsport-Saukel-Cups zählt. Die weiteren Events der Serie sind der Lauf um den Niedersonthofener See (13. Mai), der Sonnwendlauf um den Grüntensee (23. Juni), der Muko-Lauf in Wald (23. September) und der Lauf um den Rottachsee (21. Oktober ).