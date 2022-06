Legenden sterben nie: Kemptener Boxabend mit emotionaler Widmung

Promoter Mevlüt Kaffar widmet den Kemptener Boxabend seinem verstorbenen Bruder. Mertay Kahveci bleibt nach einem kuriosen Kampf auf Profi-Ebene ungeschlagen.

29.06.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Legenden sterben nie – unter diesem Motto stand der zweite Boxabend im Kemptener Eisstadion. Promoter und Organisator Mevlüt Kaffar vom Kemptener Team Faustkunst widmete die Veranstaltung seinem im Dezember 2021 verstorbenen Bruder Muhammed Ali Kaffar.

Warme Worte und Schweigeminute

Vor insgesamt 500 Zuschauern eröffneten Ringsprecherin Tina Schüßler und Zeitnehmer Michael Müller den Abend mit einigen Worten über Muhammed Ali Kaffar und einer anschließenden Schweigeminute. „Wir nutzten den Abend, um das Leben meines Bruders zu feiern. Er wäre stolz auf mich gewesen“, sagt Kaffar. Diese Feier nahm mit der Musik von DJ Ice Cap und dem ersten von neun Kämpfen richtig Schwung auf. Obwohl sich Publikumsliebling Daniel Lorentz in seinem Profikampf-Debüt gegen Sandor Szabo geschlagen geben musste, war die Stimmung im Eisstadion ausgelassen. „Daniel ist unser Rohdiamant, der noch viel dazu lernen wird. Trotz seiner Niederlage hat er sich am nächsten Tag direkt bei mir bedankt, das zeugt von sportlicher Reife“, sagt Kaffar.

Mertay Kahveci bleibt ungeschlagen

Der Hauptkampf sorgte zum Abschluss des Abends für den sportlichen Höhepunkt. Lokalmatador Mertay Kahveci setzte sich mit einem Sieg durch Disqualifikation in der dritten Runde gegen Toni Thes durch. Thes, der erst wenige Tage zuvor für den Finnen Sami Enbom eingesprungen war, wurde nach vermehrtem Knieeinsatz in der dritten Runde durch Kampfrichter Bernd Hupfer disqualifiziert.

"Mit das Beste, was Deutschland zu bieten hat"

Der 43-jährige Kaffar zeigte sich nach der Veranstaltung zufrieden: „Für diesen Abend habe ich mit meinen Box-Promoter-Freunden René Hildebrandt und Benny Blanko zusammengewirkt. Wir unterstützen uns bereits seit Jahren gegenseitig. Auch bei Ali Celik vom Kemptener Dynamic Gym möchte ich mich für die langjährige Unterstützung bedanken.“

Über die Auswahl der Kämpfer freut sich Kaffar besonders: „Das ist jetzt schon mit das Beste, was Deutschland im Boxen zu bieten hat. Mit jedem Jahr arbeiten wir uns in der Weltrangliste noch weiter nach vorne und die Kämpfe werden immer hochwertiger.“ Dass bekannte Namen auch Zuschauer aus ganz Europa anlocken, habe sich bei der diesjährigen Veranstaltung gezeigt. Fans aus Hamburg, Österreich und Frankreich hätten am Samstagabend auf den Rängen Platz genommen.

