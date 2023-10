Licht und Schatten: So lief das Wochenende für den ESC Kempten

ESC Kempten erarbeitet sich einen zähen 6:2-Heimsieg gegen ersatzgeschwächte Schweinfurter. Beim 2:3 im Allgäu-Derby gegen Buchloe gehen die Sharks leer aus.

30.10.2023

Es war ein hartes Stück Arbeit für den Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten, ehe der scheinbar lockere 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)-Heimsieg gegen die Mighty Dogs aus Schweinfurt feststand. Der ersatzgeschwächte Konkurrent aus Unterfranken stellte die Sharks am Freitagabend lange vor Probleme.

Schweinfurt war mit nur 13 Feldspielern angereist, zu allem Überfluss verletzte sich noch Felix Ribarik beim Aufwärmen. Die zwölf übrigen Schweinfurter zeigten sich gut organisiert in der Defensive und hielten das Spiel durch gefährliche Konter lange offen. Dylan Hood brachte Schweinfurt sogar in Führung. Nach dem ersten Drittel stand es 2:2, für den ESC hatten Clay Ellerbrock und Filip Kokoska getroffen. „Die Jungs haben 60 Minuten lang stark gekämpft, spielerisch haben wir uns schwergetan“, sagte ESC-Trainer Sven Curmann. „Wir haben einige klare Chancen liegenlassen, waren in diesen Situationen nicht geradlinig genug. Das müssen die Jungs lernen.“ Die Sharks waren gefordert, mehr zu tun. Ab dem zweiten Abschnitt trat der ESC dann auch druckvoller und energischer auf. Lohn waren zwei Treffer durch Jakub Bitomsky und Louis Landerer zum 4:2 nach 40 Minuten.

Im letzten Abschnitt machte sich bei den Unterfranken doch der Kräfteverschleiß bemerkbar, die Sharks kamen zu zwei weiteren Treffern durch Maximilian Miller und Landerer zum 6:2-Endstand. „Auf lange Sicht gesehen war das ein wichtiger Sieg. Der Gegner hat es uns trotz seiner personellen Probleme schwer gemacht“, sagte Curmann. „Wir haben unter der Woche sehr hart trainiert. Alles, was bei uns nicht so gut funktioniert hat, nehme ich auf meine Kappe. Was uns sehr geholfen hat, war die Unterstützung der Zuschauer.“

ESC-Stürmer Ellerbrock verpasste das Derby am Sonntag in Buchloe, nachdem er sich letzten Drittel nach einer Auseinandersetzung eine Spieldauerstrafe eingebrockt hatte.

ESC Kempten – Schweinfurt 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)

Tore 0:1 Hood (8.), 1:1 Ellerbrock (9.), 2:1 Kokoska (15.), 2:2 Grüner (20.), 3:2 Bitomsky (24.), 4:2 Landerer (26.), 5:2 Miller (42.), 6:2 Landerer (52.).

Strafminuten Kempten 12+20 Ellerbrock – Schweinfurt 16 Beste Spieler Landerer (Kempten), Hood (Schweinfurt)

Zuschauer 612

Zu viele Strafen für den ESC Kempten gegen Buchloe

Derbyzeit im Allgäuer Eishockey bedeutet Stimmung und Spannung. Das war beim ESV Buchloe nicht anders. Doch Grund zum jubeln hatten in der Bayernliga am Sonntag nur die Gastgeber. Der ESC Kempten ging mit 2:3 leer aus.

Im Ostallgäu war von Beginn an alles im Spiel, was solch eine Begegnung auszeichnet. Kempten, angefeurt von einer stattlichen Fan-Schar, die das Team begleitete und Buchloe, nach dem Overtime- Sieg in Miesbach mit entsprechend Rückenwind. Von Beginn an war eine solide Agressivität bei beiden Teams auf dem Eis zu spüren. Umstrittene Entscheidungen der Unparteiischen auf beiden Seiten brachten jedoch schnell Unruhe ins Geschehen. Nach dem ersten Drittel standen bereits 64 Strafminuten zu Buche, darunter zwei Spieldauerstrafen für Linus Voit vom ESC und Demeed Podrezov die sich eine handfeste Auseinandersetzung lieferten. Eishockey wurde dazwischen auch gespielt, aber so gut wie nicht mit Fünf gegen Fünf. Die Führung der Sharks durch Timo Schirrmacher in Überzahl drehte Buchloe in ein 2:1, ebenfalls in Überzahl.

Im zweiten Abschnitt besannen sich die Teams dann wieder mehr auf das Eishockey spielen. Buchloe mit der knappen Führung im Rücken verlegte sich auf die Defensive und Konter, stand kompakt vor dem eigenen Tor und hatte mit Johannes Wiedemann einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten. Die Sharks waren nun spielerisch klar überlegen. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Piraten, einzig der Puck wollte trotz aller Chancen nicht ins Netz. So blieb es den Hausherren vorbehalten den einzigen Treffer des Drittels zu erzielen, natürlich erneut gerade mit dem Ablauf einer Überzahl.

Auch im letzten Abschnitt drängten die Gäste auf den Anschluss, der fünf Minuten vor Ende erneut im Powerplay fiel. Zwei weitere Strafen gegen Kempten nach dem Treffer nahmen den Gästen aber die Chance, das Spiel noch zu drehen. Letztlich brachte Buchloe den Sieg mit seiner starken Defensivleistung über die Zeit.

ESV Buchloe – ESC Kempten 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Tore 0:1 Schirrmacher (4.), 1:1 Krafczyk (7.), 2:1 Dropmann (15.), 3:1 Wittmann (34.), 3:2 Zelenka (54.).

Strafminuten Buchloe 18+5+Spieldauer Podrezov – Kempten 14+5 Voit+5+Spieldauer Voit

Zuschauer 535

