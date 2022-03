Olympiasiegerin Lisa Brennauer startet beim Frühjahrsklassiker in Gent. Auf das Erfolgsjahr 2021 folgte ein Ehrungsmarathon – und die Vorbereitung im Allgäu.

24.03.2022 | Stand: 20:03 Uhr

Gut gelaunt startet Lisa Brennauer aus Durach in die neue Radsaison. Die 33-jährige Olympiasiegerin freute sich nach zahlreichen nationalen und internationalen Titeln zuletzt über den bayerischen Verdienstorden. Vorbei sind die Empfänge und Bälle, jetzt kehrt der Alltag ein. Am Sonntag steht im belgischen Gent das erste Straßenrennen der Saison an. „Das ist für mich eine erste Standortbestimmung“, sagt eine von Deutschlands erfolgreichsten Radrennfahrerinnen.