So sehen Lisa Brennauers Zukunftspläne aus

Olympiasiegerin Lisa Brennauer aus Durach bekommt vom Bund Deutscher Radfahrer einen Vertrag als Bundestrainerin. Auch privat steht Großes bevor.

23.12.2022 | Stand: 18:55 Uhr

Am Dienstag, also schon vier Tage vor Heiligabend, erlebte die ehemalige Radrennfahrerin Lisa Brennauer eine vorgezogene Bescherung. Vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) kam die telefonische Bestätigung, dass die 34-jährige Olympiasiegerin, die erst im August ihre aktive Karriere beendet hatte, ab 1. Januar in die Riege der Bundestrainer für die deutschen Frauen-Nationalmannschaften aufgenommen wird. „Ja, das war schon so was wie das verfrühte Christkind“, sagt Lisa Brennauer im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es war mein größter Wunsch, dem Radsport als Trainerin verbunden zu bleiben. Und der ging in Erfüllung“, freut sich die Allgäuerin. Noch am vergangenen Sonntag hatte sie bei der Gala zum „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden gerätselt, ob überhaupt und wenn ja, wann es mit einem Engagement beim nationalen Verband klappen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.