Die Allgäu Comets schlagen sich tapfer - Sind die Schwäbisch Hall Unicorns überhaupt zu knacken?

Die American Footballer der Allgäu Comets spielten gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Das Team schlug sich tapfer, war aber unterlegen. Mehr im Newsblog.

24.09.2022 | Stand: 18:44 Uhr

Die Allgäu Comets wollen in das Finale der German Football League (GFL), den German Bowl, einziehen. Alles, was sie dafür tun müssen, ist ein Team zu besiegen, dem sie bei den bisherigen zwei Aufeinandertreffen in dieser Saison unterlegen waren. Ein Team, das ungeschlagen Südmeister wurde. Und ein Team, das gefühlt ein Abo auf die Teilnahme am German Bowl hat: Am Samstag, um 16 Uhr, treten die Allgäuer im Halbfinale der Play-offs bei den Unicorns in Schwäbisch Hall an.

Allgäu Comets gegen Schwäbisch Hall Unicorns: Ab hier Live-Berichterstattung zum Spiel

In diesem Newsblog berichten wir live aus dem Stadion in Schwäbisch Hall.

Update 18.30: Aus, vorbei. 2 Minuten vor Schluss werden die Hände schon geschüttelt, die Zeit läuft zugunsten der Schwäbisch Hall Unicorns ab. Aus der Traum von der ersten Finalteilnahme der Allgäu Comets um die deutsche Meisterschaft. Insgesamt hat sich das Comets-Team tapfer geschlagen, war gegen überragende Schwäbisch Haller aber deutlich unterlegen und muss sich vorwerfen lassen, heute im Kollektiv nicht an die Form des Viertelfinal-Sieges angeknüpft zu haben. Aber: man selbst ist immer nur so stark, wie es der Gegner zulässt.

Mit 33:8 fällt der Sieg der Unicorn überdeutlich aus. Wir sammeln jetzt noch Stimmen der Comets-Verantwortlichen und verabschieden uns aus Schwäbisch Hall. Pfiats Eich!

Lesen Sie auch

American Football Nach Überraschungssieg in Braunschweig: So geht es für die Comets in den Play-offs weiter

Update 18.23 Uhr: Na endlich! „We wanna a Touchdown“, schrien ein paar verzweifelte Comets-Fans gerade noch. Und ihre Mannschaft macht ihnen den Gefallen: Quarterback Allen passt in die Endzone, dort wartet Pascal Rüegg und holt die ersten sechs Punkte für die Comets. Statt eines Zusatzkicks entscheiden sich die Comets für einen zweiten Spielzug. Wieder sucht Allen Rüegg, wieder findet er ihn und wieder ist der Ball in der Endzone. Die Comets verkürzen auf 8:33. Noch sind fünf Minuten zu spielen. Geht da noch was?

Update 18.15 Uhr: Ratlosigkeit im Lager der Kemptener: Wie sind diese Schwäbisch Haller überhaupt zu knacken? Auch nach über zwei Stunden Spielzeit haben die Comets kein Rezept gefunden. Pässe von Kenyatte Allen landen wiederholt im Nirvana, und wenn die Angreifer der Comets ins Laufen kommen, wie gerade eben Tomiwa Oyewo, dann kommt ein Grün-Weißer angerauscht (diesmal Alex Spillum) und walzt den Comets-Angreifer nieder. „Hoch g’winn mer’s nimmer“, meint grad ein Comets-Fan – mit ner großen Portion Ironie.

Update 18 Uhr: Eine Minute vor Ende des dritten Viertels hätte es beinahe geklappt mit den ersten Punkten für die Comets. Erst lässt Tomiwa Oyewo einen Zuckerpass von Kenyatte Allen fallen, dann läuft er mit viel Wut im Bauch durch die Haller Verteidigung, wird aber in letzter Sekunde noch gestoppt. Beim nächsten Versuch zeigt der 111-Kilo-Mann Dominik Liechti dem Kemptener Quarterback Allen, wo der Bartel den Most holt. Symptomatisch für die heutige klare Überlegenheit der Unicorns. Das dritte Drittel ist zu Ende: Weiterhin führt der Favorit haushoch und ungefährdet mit 33:0.

Update 17.55 Uhr: Die Comets bekommen heute von den Einhörnern kräftig eins auf die Hörner. Bei nahezu allen Angriffen der Allgäuer gehen die Grün-Weißen vehement dazwischen und erobern sich den Ballbesitz zurück. Und auch vorne läuft’s für die Haller wie am Schnürchen: Joshua Haas erhöht mit einem Touchdown auf 32:0 – und erstmals passt jetzt auch der Zusatzpunkt von Tim Stadelmayr. 0:33 – jetzt wird’s brutal für die Comets.

Die Zuschauerzahl wurde gerade bekannt gegeben: 2534 verfolgen das Halbfinale im Optima Sportpark in Schwäbisch Hall.

Update 17.45 Uhr: Weiterer Rückschlag für die Comets: der Runningback der Comets, Andrew Pocrnic, muss verletzt vom Feld. Und wenige Minuten später gelingt erneut Hennessey ein Touchdown. Die Comets liegen jetzt aussichtlos mit 0:26 zurück. Sie sind – trotz lautstarker Anfeuerung von etwa 300 mitgereisten Fans – heute absolut ohne Chance. Wenigstens ein paar Ehrenpunkte wären den Comets schon zu gönnen.

Update 17.30 Uhr: Weiter geht’s mit der zweiten Hälfte. Fast symptomatisch haut Comets-Spieler Marcel Schade beim Ankick in den nassen Boden – und prompt sind die Gastgeber wieder in Ballbesitz. Und jetzt fangen die Comets und ihr Anhang auch noch an, mit den Unparteiischen zu hadern. Die Referees entscheiden für „vier neue Versuche“ für die Einhörner, obwohl deren Angreifer gestolpert ist und die Comets-Verteidigung nicht regelwidrig eingegriffen haben. Hmm, es läuft grad alles gegen die Gäste aus dem Allgäu.

Update 17.15 Uhr: Es ist Halbzeit: Die Comets liegen 0:20 zurück. Es bewahrheitet sich, dass die Allgäuer einen Sahnetag brauchen, um die Schwäbisch Haller besiegen zu können. Stattdessen haben sie bis jetzt einen gebrauchten Tag erwischt. Zu viele Pässe sind ungenau und das kraftvolle Laufspiel, das die Comets noch beim Viertelfinal-Sieg über Braunschweig ausgezeichnet hatte, kann auch nicht abgerufen werden. Jetzt hilft den Comets nur noch ein Wunder …

Update 17.10 Uhr: Den Comets läuft es nass rein. Dreieinhalb Minuten vor der Pause erhöhen die Schwäbisch Haller auf 20:0. Ihr Angriffsspiel ist wahnsinnig variabel und für die Comets bis dato nicht durchschaubar. Erneut über die linke Seite kann Running Back Michael Alfieri fast unbedrängt über die Touchdown-Linie spazieren. Dieser Rückstand ist für die Comets mal ein richtig dickes Brett.

Update 17.00 Uhr: Siebeneinhalb Minuten vor der Halbzeit gibt es erneut eine Verletzungspause. Erst musste Comets-Angreifer Tomiwa Oyewo behandelt werden, jetzt hat es Mitch Fettig von den Unicorns erwischt. Das gibt den Comets-Trainern die Möglichkeit, ihre Teams nochmal zu instruieren. Ihre Angriffsbemühungen sind immer noch nicht zwingend genug, um den Favoriten hier mal entscheidend zu ärgern.

Fest steht mittlerweile auch: der Gegner im German Bowl in 14 Tagen in Frankfurt heißt Potsdam. Die Royals besiegten die Cologne Crocodiles aus Köln deutlich.

Update 16.45 Uhr: Das wird eine harte Nuss für die Comets. Kurz nach dem Seitenwechsel zum zweiten Viertel legen die Einhörner nach. Running Back John Santiago erhöht mit dem zweiten Touchdown auf 13:0 für die Gastgeber. Jetzt müssen die Comets schauen, dass sie hier nicht unter die Räder kommen…

Update 16.40 Uhr: Jetzt nehmen auch die letzten Comets-Fans auf der Gegentribüne Platz. Viele steckten bei der Anfahrt lange im Stau der A7 und bibberten, ob sie das Spiel des Jahres überhaupt von Beginn an sehen könnten. Der Fanclub reiste übrigens für ein deutsches Halbfinale würdig an. Auf der Rückseite des Busses steht neben den Farben Schwarz-Rot-Gold „Team Germany“. Der Busunternehmer , der Busunternehmer aus Nesselwang fährt auch das Nationalteam des Deutschen Eishockey-Bundes. Ach ja: das erste Viertel ist vorbei. Die Comets liegen immer noch 0:7 zurück. Noch sind die Angriffe zu ungenau …

Update 16.39 Uhr: Nach einer etwas zerfahrenen Anfangsphase, in der man beiden Teams die Anspannung deutlich anmerkte, gehen die heimischen Unicorns in Führung. Kapitän und Quarterback Reilly Hennessey täuscht die komplette Comets-Defense, fängt an der 20-Yard-Linie an zu laufen und trägt das Ei zum ersten Mal über die Touchdown-Linie. Auch den Zusatzkick verwandeln die Schwäbisch Haller sicher. 7:0 – und im ersten Viertel sind noch 3:30 Minuten zu spielen…

Update 16.05 Uhr: Gute Stimmung im Team

Mit einigen Minuten Verspätung geht’s los. Die Unicorns aus Schwäbisch Hall, die klarer Favorit sind in diesem Halbfinale, haben Ankick.

Nicht nur bei den Fans, auch bei den Spielern ist die Anspannung riesengroß. Comets-Doc Johannes Huber berichtet aber kurz vor dem Spielbeginn von einer tollen Stimmung im Team. Sie alle hätten sich darauf eingeschworen, dass die Comets heute nur gewinnen und die Einhörner deutlich mehr verlieren können.

Update 15.40 Uhr: Schreiben die Allgäu Comets Footballgeschichte?

Herzlich Willkommen im Optima Sportpark in Schwäbisch Hall. Schreiben die Allgäu Comets hier und heute Footballgeschichte und ziehen erstmals ins GFL-Finale ein? Die äußeren Bedingungen sind bestens. Hier war es untertags trocken, eine halbe Stunde vor dem Kick-Off beginnt es bei 16 Grad leicht zu tröpfeln...

German Football League: Die Allgäu Comets und die Schwäbisch Hall Unicorns kennen sich gut

„Wir sind die einzige Mannschaft, der es in dieser Saison gelungen ist, viermal im Spiel gegen Schwäbisch Hall zu scoren“, sagt Comets-Cheftrainer Elias Gniffke. Er schiebt jedoch hinterher, dass die Partien zu deutlich verloren gingen (28:42 und 28:49). Ihm ist klar, dass seine Comets in der Außenseiterrolle sind. Das waren sie im Viertelfinale bei Rekordmeister Braunschweig jedoch auch – und gewannen am Ende 14:10. Ein ähnliches Szenario wie beim Gegner aus der Nordstaffel wäre Gniffke recht: Das Spiel lange offen halten und nur wenige Punkte zulassen. Denn: „In den Play-offs kann ein Spielzug alles entscheiden.“

Anders als in Braunschweig warten jedoch wenige unbekannte Faktoren. Schwäbisch Hall und die Allgäuer kennen sich gut. „Wir haben beide nichts, was der Gegner nicht schon gesehen hat“, sagt der Headcoach. Und: „Wir werden sehen, wie das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison endet.“

Die Kontrahenten schätzt er wie folgt ein: „Schwäbisch Hall ist eine Maschine. Sie machen wenig Fehler und laufen selten einem Rückstand hinterher.“ Ihre größte Stärke sieht er beim Trainerteam. Läuft eine Partie mal nicht wie gewohnt, passt es das Spiel der Mannschaft an und diese erzielt doch noch die nötigen Punkte.

Halbfinale der Play-offs in Schwäbisch Hall: So schätzt der Trainer sein Team ein

Gut zu sehen war das im Viertelfinale der Haller gegen Berlin: Bis zur Halbzeit war es ein knappes Spiel, dann legten sie den Schalter um und siegten deutlich mit 35:21. Einen alleinigen Schlüsselspieler sieht Gniffke bei ihnen nicht, vielmehr stehe das Spielsystem über allem. Durch viele starke Akteure sei das Team vielseitig. So sei auf dem Papier zwar das Passspiel ihre Stärke. „Aber dank des hervorragenden Coachings passen sie sich an, wenn das mal nicht funktioniert“, sagt er. Allerdings lastet in seinen Augen auch ein gewisser Druck auf den Unicorns: „Sie haben wenig zu gewinnen.“ Ein Sieg werde mehr oder weniger erwartet.

Ähnlich gut aufgestellt sieht er die Comets. Es gebe keine One-Man-Show, „sondern viele Waffen in der Offense und Defense sowie in den Special Teams.“ Obwohl Gniffke als Cheftrainer auch den Angriff betreut, zitiert er das alte Football-Sprichwort, nach dem die Verteidigung Meisterschaften gewinnt. Das habe er auch in Braunschweig gespürt. In dieser Verteidigung gibt es übrigens Veteranen wie Niall Padden, die beim legendären Sieg der Comets über Schwäbisch Hall im Jahr 2015 dabei waren.

Es war das letzte Mal, dass die Unicorns in der Südstaffel verloren haben. Zu viel Bedeutung möchte Gniffke dem aber nicht beimessen: „Das ist sieben Jahre und sechs Spielzeiten her, da liegt eine ganze Generation von Footballspielern dazwischen.“ Das Team sei jetzt hungrig auf den Sieg: „Wir fahren da nicht hin, um nur mitzuspielen und eine Teilnehmerurkunde zu kriegen.“

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu-Sport lesen Sie aktuell hier.