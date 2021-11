Ein überdimensionales Logo auf dem Fußballplatz sorgt in Kempten für Ärger

Das farbige Comets-Logo auf dem Rasen des Illerstadions sorgte für eine Platzsperre durch die Stadt Kempten. Der FCK musste daraufhin sein Heimspiel gegen Memmingen II in die Riederau verlegen. Hier begutachtet AZ-Reporter Tobias Giegerich das etwa 10 mal 15 Meter große Comets-Kunstwerk, das in den letzten Tagen für so viel Zündstoff sorgte.