Sonthofer Freeride-Talent Luca Wieland: Tiefschnee zieht ihn magisch an

Schon seit seiner Kindheit steht Luca Wieland auf Skiern. Als er den Spaß an alpinen Rennen verliert, wendet sich der 18-Jährige einer neuen Herausforderung zu.

17.02.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Auf Skiern stand Luca Wieland schon mit zweieinhalb Jahren – und das, obwohl er in Wiesbaden aufwuchs. Skifahren in den Alpen stand in Wielands Kindheit trotzdem im Winter alle paar Wochen auf der Tagesordnung. Entweder in den Weihnachtsferien, als es während des Besuchs bei den Großeltern in Bad Tölz auf das Brauneck bei Lenggries ging, oder in den Faschingsferien während des Familienurlaubs in Zermatt.

Der Schnee und die Berge übten früh eine starke Anziehungskraft auf Wieland aus – die noch verstärkt wurde, als seine Familie nach Sonthofen zog. „Das war gegen Ende der dritten Klasse“, erinnert sich der 18-Jährige. Auf Rat einer Arbeitskollegin seines Vaters, die beim Skiclub Oberstdorf tätig war, ging Wieland auf das Gymnasium in Oberstdorf. Von dort aus war die Skipiste quasi zum Greifen nahe. Inzwischen gehört Wieland zu den aufstrebenden Talenten bei den Freeridern. „Ich bin beim SC Oberstdorf ganz normal Rennen gefahren und habe an den zahlreichen Cup-Serien teilgenommen“, erzählt Wieland.

Alpine Rennen nehmen zu großen Teil seines Lebens ein

Doch irgendwann sei der Punkt gekommen, an dem das klassische Skifahren einen zu großen Teil seines Lebens eingenommen habe. „Ich hatte das Gefühl, schon viel investiert zu haben. Es wurde mir zu viel, auch der zeitliche Aufwand war zu groß“, sagt der 18-Jährige. In der U16 fuhr er noch eine Saison. „Das wiederum war cool, weil ich es einfach genossen habe. Und ich habe dem Training von Christian Müller viel zu verdanken. Aber mir war klar, dass ich etwas anderes machen will“, sagt Wieland. (Lesen Sie auch: Vinzenz Geiger holt die nächste Medaille bei Olympia: So tickt der Allgäuer Gold-Gewinner privat)

Luca Wieland nach seinem achten Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft im österreichischen Kappl. Bild: Wieland

Das Freeriden, also Skifahren im freien Gelände und nicht auf festgelegten Rennpisten, fand er immer faszinierender. „Je älter ich wurde, desto mehr Spaß hatte ich daran. Im Tiefschnee zu fahren, ist einfach ein wundervolles Gefühl“, sagt Wieland. An die Teilnahme bei Freeride-Wettbewerben dachte der Elftklässler damals noch nicht. „An der Youngsters-Challenge, die von Andi Neuhauser organisiert wird, habe ich mich eher aus Spaß angemeldet“, erzählt Wieland.

Durch Missverständnis ins Mountain-Action-Team

Durch ein Missverständnis wurde er bei diesem Wettbewerb in der falschen Altersklasse gewertet und kam bei der „Reklamation“ in Kontakt mit Neuhauser. Es folgte die Teilnahme am Freeride-Camp des Kempteners, seitdem ist Wieland Teil des Mountain Action-Teams. „Backflip, Dreier – ich habe mir einige Sprünge selber beigebracht und auch viele Bruchlandungen erlebt. Aber das gehört dazu“, sagt Wieland schmunzelnd. (Lesen Sie auch: OP statt Olympia: Darum ist Freestylerin Lena Mayer zum Zusehen verdammt)

Luca Wieland startet seit 202o in Freeride Junior Tour

Lesen Sie auch

Luca Engstler verspricht: An Heiligabend zu Hause Motorsport-Talent aus dem Allgäu

2020 ging Wieland erstmals bei der Freeride Junior Tour an den Start. Das ist der Wettbewerb für die weltweit besten Nachwuchs-Freerider, die nächste Stufe wäre dann die Freeride World Tour (FWT), die vergleichbar mit dem Weltcup bei den alpinen Skifahrern ist. „Es gibt bei den Freeridern ja keinen großen Verband, sondern eher eine Art Dachorganisation, die den Rahmen für die Wettbewerbe vorgibt“, sagt Wieland.

Achter bei der Weltmeisterschaft

Einer dieser Wettbewerbe war die Weltmeisterschaft in Kappl, bei der der Sonthofer Achter wurde. „Ich war sehr zufrieden, es war immerhin mein Debüt“, sagt Wieland, der im Sommer viel mit dem Rad oder beim Wakeskaten unterwegs ist. Sein Ziel ist die Teilnahme an der World Tour, auch weil er aus Altersgründen in sein letztes Jahr bei den Junioren geht.

Nach dem Abitur will der 18-Jährige Studieren gehen. Am liebsten in Innsbruck – logisch, weil die Pisten auch dort nur einen Steinwurf entfernt sind. Zunächst steht aber ein weiterer Lehrgang zur Skilehrer-Ausbildung in Grainau an. Mit dem Freeride-Nachwuchs geht es anschließend weiter nach St. Anton. „Die nächsten Wochen werden richtig herausfordernd“, sagt Wieland.

Lesen Sie auch: Expertin Susi Erdmann: Darum dominiert Deutschland bei Olympia im Eiskanal