Maria Epple-Beck: "Rosi war mein mit Abstand größtes Vorbild"

Nur drei Jahre waren sie Kolleginnen im deutschen Ski-Nationalteam, schlossen aber eine Freundschaft fürs Leben. So trauert Maria Epple-Beck um Rosi Mittermaier.

06.01.2023 | Stand: 00:51 Uhr

„Fassungslos und erschüttert“ reagierte Maria Epple-Beck auf den Tod von Rosi Mittermaier. Die 63-jährige, die in Seeg im Ostallgäu aufwuchs, 1978 mit dem Weltmeistertitel im Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen ihren größten Erfolg feierte und seit vielen Jahren mit ihrem Mann Florian Beck in Gunzesried im Oberallgäu wohnt, war mit „Gold-Rosi“ gut befreundet. Auch wenn sie nur wenige Jahre zusammen in der deutschen Alpin-Nationalmannschaft waren, hätte sich doch eine dauerhafte Freundschaft ergeben. „Allen, die sie gut gekannt haben, fehlen erst mal die Worte“, sagte Epple-Beck in einer ersten Reaktion. Mittermaiers Tod käme viel zu früh, sie verspüre jetzt tiefstes Mitgefühl mit der Familie. Dass Mittermaier ihr und ihren vielen Freundinnen nichts von ihrer Krebserkrankung erzählte, passe irgendwie. „Sie wollte damit niemand anderen belasten und die Zeit noch intensiver mit ihrer engsten Familie verbringen.“ Die dreifache Großmutter, das weiß Epple-Beck von vielen Erzählungen, habe die Zeit mit ihren Kindern und Enkeln immer ganz besonders genossen.

