Mark Lanier: Ein Pitbull für die Allgäu Comets

Der US-Amerikaner Mark Lanier ist die neue Speerspitze der Kemptener Footballer. Seine Trainer erwarten Großes von dem 1,78 Meter "kleinen" Defensive Tackle.

03.06.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Zugegeben, die Allgäu Comets sind es gewohnt, dass sich zwischen zwei Saisons im Kader so einiges verändert. Heuer aber hat das Team eine wahrlich große Lücke zu füllen. Zahlreiche langjährige Leistungsträger haben ihre Football-Schuhe an den berühmten Nagel gehängt oder fallen verletzt aus. Vor allem in der Defensive haben sich nach dem Rücktritt von Niall Padden (nun Defensive Coordinator an der Seitenlinie) und der Verletzung von Johannes Wagner (Bizeps) große Lücken aufgetan.

Einer, der die großen Fußstapfen zumindest teilweise füllen soll, ist Neuzugang Mark Lanier. Großgewachsen ist der US-Amerikaner für seine Position (Defensive Tackle) zwar nicht. „Dafür ist er aggressiv, pfeilschnell und arbeitet unglaublich gut mit seinen Armen. Mark ist ein Pitbull“, sagt Comets-Cheftrainer Elias Gniffke über den 1,78 Meter großen und 127 Kilo schweren Neuzugang.

Allgäu Comets sind Mark Laniers erste Station außerhalb der USA

Für den 26-Jährigen aus Akron/Ohio ist Kempten die erste Station im Ausland. „Für mich ist es das erste Mal, dass ich außerhalb der USA bin. Kempten ist anders, aber ich genieße meine Zeit hier“, sagt Lanier. Besonders beeindruckt ist er von der regionalen Küche. „Ich mag das Essen hier wirklich sehr und das Eis ist einfach unglaublich lecker“.

Der 26-jährige Mark Lanier spielte bislang in seiner Heimat Football. Kempten ist seine erste Station außerhalb den USA. Bild: Allgäu Comets

Sportliche Erfahrung bringt er reichlich mit ins Allgäu. In seiner Heimat spielte Lanier zuerst am Erie Community College in Buffalo,/New York, wo er zwei Jahre lang als Starter zum Einsatz kam. Anschließend wechselte er zur Bethel University (Betriebswirtschaftsstudium). Dort lief er ebenfalls zwei Jahre auf, gewann in dieser Zeit zwei Meisterschaften in der Konferenz und erhielt zwei Mal in Folge die Auszeichnung als bester defensiver Tackle.

Defense-Coach Niall Padden setzt große Hoffnung in den Neuzugang

Im ersten Saisonspiel gegen die Saarland Hurricanes (52:48) klappte bei Lanier und den Comets aber noch längst nicht alles. „Unsere Defense hat zwar viel Druck gemacht aber wenige Plays zu Ende gebracht“, sagt Gniffke. Im zweiten Saisonspiel in Ravensburg (Sonntag, 15 Uhr) müsse sein Team in allen Bereichen eine bessere Leistung zeigen.

Defensive Coordinator Padden setzt große Stücke auf den Neuzugang: „Mark ist eine äußerst wichtige Ergänzung und wird eine zentrale Rolle als Anker unserer Defensive-Line in der kommenden Saison einnehmen. Mark ist die Spitze des Speers und ich bin überzeugt, dass er die gegnerischen Offensive-Lines in der GFL in Angst und Schrecken versetzen wird.“

Comets-Fan-Bus Für das Derby in Ravensburg Sonntag (15 Uhr) organisiert der Comets-Fanclub „Die Cometen“ einen Fan-Bus. Abfahrt ist um 12 Uhr am P&R Porsche Zentrum Kempten. Der Zustieg ist auch an der Jet-Tankstelle in Isny (ca. 12.40 Uhr) möglich.

