ESVK steht nach 16 Spielen an der Spitze der DEL2. Nach dem Doppelpack beim 9:1-Sieg gegen Freiburg geht die Spielzeit auch für Markus Schweiger so richtig los.

01.11.2022 | Stand: 14:23 Uhr

Der ESV Kaufbeuren hat fast ein Drittel dieser DEL2-Saison hinter sich: 16 von 52 Spiele sind absolviert, noch immer halten sich die Kaufbeurer an der Tabellenspitze. Am Sonntag feierten die Joker einem 9:1-Kantersieg gegen den EHC Freiburg und spielten sich dabei förmlich in einen Rausch. Auch bei Stürmer Markus Schweiger dürften am zurückliegenden Wochenende – zumindest sinnbildlich – die Korken geknallt haben.

