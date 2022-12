"Eines ist ganz wichtig": Markus Schweiger über die heiße Phase in der DEL2

Beim 5:1 gegen Heilbronn trifft ESVK-Stürmer Markus Schweiger doppelt. Wie der 20-Jährige die Leistung bewertet und was er über die "heiße Saisonphase" denkt.

12.12.2022 | Stand: 15:08 Uhr

Fünf Punkte hat der ESV Kaufbeuren am Wochenende in der DEL2 geholt. Gegen Ravensburg ging es ins Penaltyschießen, in dem sich die Joker durchsetzten und 3:2 gewannen. Gegen Heilbronn stand am Ende, auch dank zweier Tore von Youngster Markus Schweiger (20) ein 5:1-Erfolg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.