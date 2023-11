77-jährige Oberallgäuerin läuft New York-Marathon: "Ich war sprachlos..."

Marlies Prim sorgt bei ihrem dritten New York-Marathon für eine kleine Sensation. Die Laufkarriere der 77-jährigen Oberallgäuerin geht in der Heimat weiter.

11.11.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Als "Andenken" vom New York-Marathon hat Marlies Prim eine kleine Erkältung mit nach Hause gebracht. Aber deswegen wird sie ihre Erlebnisse bei einer der größten Marathon-Veranstaltungen nicht in Erinnerung behalten, sondern aus einem anderen Grund: Für die 77-Jährige war es der letzte sportliche Auftritt im Big Apple. "Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören", sagt die rüstige Ausdauersportlerin aus Stein bei Immenstadt.

Marlies Prim siegt beim New York-Marathon in der Altersklasse W77

Der Abschied von der Laufveranstaltung wurde Prim auch dank ihres Ergebnisses erleichtert. "Ich war sprachlos, als mein Schwager mir geschrieben hat, dass ich erste in meiner Altersklasse geworden bin", erzählt Prim. "Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich bin gelaufen und gelaufen - es war eine riesige Überraschung, was meine Teilnahme umso schöner machte." Den Sieg in der Altersklasse W77 mit 19 Teilnehmerinnen holte sich die Oberallgäuerin in einer Zeit von 5:38:47 Stunden.

Wie bei ihren beiden vorherigen Teilnahmen (2018 und 2021) in New York ging es aber nicht nur um das Läuferische. Das Ambiente und die Atmosphäre in der Millionenmetropole an der amerikanischen Ostküste zogen Prim erneut in ihren Bann. "Wenn ich an die Stimmung denke, kriege ich jetzt noch Gänsehaut", sagt die 77-Jährige. "Zwei Millionen Menschen an der Strecke, das ist einfach unvorstellbar und weltweit nicht zu toppen."

Über 50.000 Läufer nehmen am New York-Marathon teil

Aber auch aus sportlicher Sicht bietet der New York-Marathon Herausforderungen. Vom Start, traditionell in Fort Wadsworth auf Staten Island, ging es für die insgesamt 51.340 Teilnehmer durch die Stadtteile Brooklyn, Queens und die Bronx zum Ziel im Central Park in Manhattan. Unterwegs warteten durch die zahlreichen Brücken auch anspruchsvolle Steigungen auf die Ausdauersportler. "Ich habe mir die Frage gestellt: Kann ich diesen Auftritt noch toppen?", sagt Prim. "Und mir war klar, dass das einfach ein krönender Abschluss ist."

AZ-Aktion bringt Marlies Prim zum Ausdauersport

Noch bemerkenswerter ist die Leistung der Oberallgäuerin einzuschätzen, weil sie erst im Alter von 58 Jahren mit dem Ausdauersport begonnen hatte. Eine Laufaktion der AZ weckte vor 19 Jahren ihre Neugier - und hält Prim auch weiterhin auf Trab. Denn ihre Laufschuhe kommen weiter fleißig zum Einsatz. "Jetzt kuriere ich mich erst einmal aus, aber dann habe ich schon Pläne für 2024", verrät die 77-Jährige. Die Teilnahme am Duisburg-Marathon - in ihrer Heimatstadt - am 2. Juni ist schon im Kalender notiert.

Größter Rückhalt der 77-Jährigen ist ihr Ehemann Manfred

Ebenfalls fest eingeplant sind die Berg- und Wandertouren mit ihrem Mann Manfred, die in diesem Jahr noch der Marathon-Vorbereitung zum Opfer fielen. Von Mitte August bis Mitte Oktober war Prim vier Mal die Woche beim Laufen, dazu kamen 30-Kilometer-Läufe an den Wochenenden. Zeit für Familie und selbst für den Haushalt blieb da kaum noch. "Mein Mann hat auf so viel verzichtet, das bin ich ihm schuldig. Wir sind beide in einem Alter, in dem man alles zusammen genießen sollte ", sagt Prim. Darüber hinaus will sie mit einer Freundin den E5-Wanderweg von Oberstdorf nach Meran in Angriff nehmen. "Das Motto ist ganz einfach: Wer rastet, der rostet", sagt Prim und schmunzelt.