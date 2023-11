"Kein Vergleich": Martin "Bolly" Beck über sein WM-Silber von 1953

Vor 70 Jahren holte das Eishockey-Nationalteam WM-Silber. Damals dabei: Martin Beck. Warum er die Erfolge 1953 und 2023 aber nicht gleichsetzen will.

10.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Mit dem Gewinn der Silber-Medaille bei der Weltmeisterschaft hat die Deutsche Nationalmannschaft im Frühjahr Sportgeschichte geschrieben. Der 29. Mai war ein historischer Tag – allerdings nicht einzigartig. Denn vor genau 70 Jahren gewann Deutschland schon einmal WM-Silber. Und zwar in Zürich. Damals dabei: Der Allgäuer Martin „Bolly“ Beck. „Unsere Leistung ist natürlich keinesfalls vergleichbar mit dem was die Burschen da heuer geleistet haben“, sagt der 90-Jährige. Bemerkenswert findet er jedoch, dass so viele Jahre vergehen mussten, ehe eine deutsche Mannschaft wieder einen solchen Erfolg erringt. „Diese Zeitspanne ist schier unglaublich“, sagt Beck. Umso mehr habe er sich gefreut, die deutschen Erfolge im Mai daheim vor dem Fernseher zu verfolgen.

