Das steckt hinter dem Wechsel von Ex-Profi Martin Dausch zum TSV Kottern

Ex-Profi Martin Dausch wechselt vom FC Memmingen zum TSV Kottern. Dort soll er in eine neue Rolle hineinschnuppern.

01.06.2023 | Stand: 12:07 Uhr

Einiges wurde schon in den vergangenen Wochen gemunkelt, am Dienstagabend kam die offizielle Bestätigung. Martin Dausch verlässt den FC Memmingen und schließt sich dem TSV Kottern an. Vor dem ersten Relegationsspiel gegen Eichstätt wurde der 37-jährige Ex-Profi von FCM-Präsident Armin Buchmann verabschiedet. Bei der 0:1-Niederlage gegen den 16. Fußball-Regionalliga wurde Dausch in der 85. Minute eingewechselt. Zur neuen Saison verstärkt er nun den TSV Kottern - und schnuppert dabei auch in eine neue Rolle.

