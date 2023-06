Formel E: Maximilian Günther dominiert in Jakarta

Bei den Formel-E-Rennen in Jakarta zeigt sich Maximilian Günther von seiner besten Seite. Der Rettenberger siegt im zweiten Rennen am Sonntag.

04.06.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Jakarta Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter Maximilian Günther. Der Formel-E-Rennfahrer aus Rettenberger gewann das zweite Rennen beim beim Jakarta E-Prix. Bereits am Samstag stand Günther (Maserati) als Dritter auf dem Podium. Den Sieg im ersten Rennen sicherte sich Pascal Wehrlein, der auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm.

Maximilian Günther gewinnt Rennen in Jakarta

„Ich bin unheimlich stolz“, sagte Günther. „Es ist perfekt gelaufen, vom Anfang bis zum Ende. Ich habe gewusst, dass es ein komplexes Rennen wird. Wir mussten Energie sparen und im richtigen Moment attackieren. Das haben wir richtig gemacht. Ich werde den Moment genießen.“ Es war der erste Maserati-Sieg in der Formel E, für Günther war es der vierte Sieg sowie sein erster seit dem Rennen in New York am 10. Juli 2021.

In der Formel-E-Gesamtwertung liegt Maximilian Günther auf Platz sieben

Im Vergleich zum ersten Rennen am Samstag wurden am Sonntag zwei Runden mehr gefahren, weshalb die Piloten ein besseres Energiemanagement an den Tag legen mussten. In der Gesamtwertung liegt Günther auf Platz sieben.

Die Fahrer des Team Abt Cupra, Robin Frijns und Nico Müller, landeten im ersten Rennen in Jakarta auf den Plätzen neun und elf, am Sonntag standen die Platzierungen zwölf und 13. Das nächste Rennen steht am 24. Juni in Portland (USA) an.