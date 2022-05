Daniel Schmölz (30) war einziger Allgäuer bei der Weltmeisterschaft in Finnland. Keine 24 Stunden nach dem Viertelfinal-Aus treffen wir ihn daheim zum Interview

27.05.2022 | Stand: 18:12 Uhr

Die Strapazen stehen Daniel Schmölz noch ins Gesicht geschrieben, als er uns auf seine Dachterrasse zum Interview bittet. Keine 24 Stunden ist es her, da stand er mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft noch im WM-Viertelfinale in Helsinki auf dem Eis. Jetzt sitzt der 30-Jährige auf Gartenmobiliar in der Füssener Altstadt – auf seinem Schoß umklammert ihn sein Sohn Lion (2).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.