"Manta Manta ": Auch Michael Eifert ist Gast bei der Premiere des Films von Til Schweiger

Bei der Weltpremiere von "Manta Manta - Zwoter Teil" lässt sich auch Boxer Michael Eifert auf dem roten Teppich blicken - mit seiner Freundin Lilia.

28.03.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Das sportliche Pensum hat Boxer Michael Eifert nach seinem Sieg gegen Jean Pascal etwas heruntergeschraubt. Dadurch bleibt dem 25-jährigen Kemptener auch mehr Zeit für gesellschaftliche Events. Am vergangenen Wochenende war Eifert zusammen mit seiner Freundin Lilia Gast bei der Filmpremiere von „Manta, Manta 2“. Die Fortsetzung der Actionkomödie aus dem Jahr 1991 von Til Schweiger, der das Drehbuch schrieb und Regie führte, feierte in Köln Weltpremiere. Mit dabei waren auch Trainer Ali Celik und dessen Frau Elena. Schweiger hatte Eifert nach dessen Erfolg in Kanada in den Sozialen Netzwerken gratuliert und ein Video des feiernden Boxers aus Kempten geteilt.