Michel Limböck verstärkt die Defensive des ESC Kempten

ESC Kempten gibt die Verpflichtung von Michel Limböck bekannt. Das Gerüst für die Verteidigung steht nun.

10.07.2023 | Stand: 11:56 Uhr

Michel Limböck ist nach Louis Landerer, Lucas Spindler und Guillaume McSween der vierte Abwehrspieler, den Eishockey-Bayernligist ESC Kempten für die neue Saison verpflichtet hat. Zusammen mit den Routiniers Daniel Rau, Mauro Seider und Pascal Kröber sollen die Abwehrreihen der Sharks künftig stabiler sein.

Im Nachwuchs spielte Michel Limböck in Straubing, Bietigheim und Deggendorf

Limböck kommt von den Eisbären aus Hamm zum ESC. Der 24-Jährige verfügt nach Stationen im Nachwuchs von Straubing, Bietigheim und Deggendorf sowie anschließend Passau, Deggendorf und Hamm schon über reichlich Erfahrung in Bayern- und Oberliga. „Mit fast 130 Spielen in der Oberliga in den letzten Jahren hat sich Mitch zu einem zuverlässigen und soliden Verteidiger entwickelt. Vor allem in Unterzahl bringt er überragende Statistiken mit die uns überzeugt haben“, sagt Ervin Masek, der Sportliche Leiter der Sharks.

Erst kürzlich haben die Verantwortlichen des ESC Kempten außerdem bekannt gegeben, dass die Kooperation mit dem ERC Sonthofen ausgebaut wird. (has)

