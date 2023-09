Mit Calderano steigen die Ansprüche bei den TTF Ochsenhausen

TTF Ochsenhausen stehen vor dem Saisonstart in der Tischtennis-Bundesliga. Welche Rolle für Rückkehrer Hugo Calderano vorgesehen ist.

24.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit zwei Auswärtsspielen startet Tischtennis-Bundesligist TTF Ochsenhausen in die neue Saison. Auf die Oberschwaben wartet am ersten Spieltag am kommenden Sonntag zunächst die Partie beim amtierenden deutschen Meister Borussia Düsseldorf. Ebenfalls keine leichte Aufgabe dürfte das Duell beim Post SV Mühlhausen am 4. September werden. Zum Heimspielauftakt gastiert der 1. FSV Mainz 05 am Donnerstag, 7. September (19 Uhr), in der Dr. Hans-Liebherr-Sporthalle.

Welche Ziele der Tischtennis-Bundesligist verfolgt

Vor dem Saisonstart äußerte sich TTF-Präsident Kristijan Pejinovic über die Ziele und Vorstellungen des Bundesligisten aus Oberschwaben. In der vergangenen Saison hatten die TTF sowohl das Final Four des Liebherr-Cups als auch die Meisterschafts-Play-offs erreicht – und damit auch die Vorgaben der Vereinsführung erfüllt.

Mit Hugo Calderano kehrt ein Top-Spieler nach Ochsenhausen zurück

Gerade aber mit der Verpflichtung von Hugo Calderano, der schon von 2014 bis 2021 für Ochsenhausen an der Platte stand, steigt auch die Erwartungshaltung. „Die neuen Ziele werden wir zur neuen Saison definieren und die Ansprüche gleichermaßen, das ist im Moment noch nicht akut“, sagte Pejinovic. „Aber ganz klar: Wenn man einen Hugo Calderano an Bord hat, möchte man natürlich einen Ticken mehr erreichen als zuletzt. Und es ist ja auch unser Auftrag, uns von Jahr zu Jahr zu steigern. Da sehe ich schon eine große Chance.“

So sieht der Kader der TTF aus

Weniger Druck möchte der TTF-Präsident einem weiteren Neuzugang auflasten. Hayate Suzuki gilt in seiner Heimat Japan als Top-Talent, wird sich aber in der Bundesliga erst einmal beweisen müssen. Das Ochsenhausener Bundesliga-Team komplettieren Simon Gauzy, Alvaro Robles, Samuel Kulczycki und Can Akkuzu.