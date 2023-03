Mit dieser guten Nachricht startet der ESVK in die Play-offs

Vor Beginn der Play-offs in der DEL 2 gegen Bad Nauheim freuen sich die Fans des ESV Kaufbeuren über die Verlagsverlängerung mit einem Leistungsträger.

14.03.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Vor der Play-off-Viertelfinalserie zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Roten Teufeln aus Bad Nauheim, nach DEL 2-Hauptrundenschluss also das Duell Dritter gegen Sechster, herrscht reges Interesse an den Buron Jokern. Der VIP-Raum in der Kaufbeurer Arena war am Montagabend beim Fanstammtisch sehr gut gefüllt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.