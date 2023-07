Bierdusche für Sina van Thiel - Allgäuerin krönt sich zur deutschen U23-Meisterin

Sina van Thiel (20) krallt sich nach Top-Leistungen in der bisherigen Saison den U23-Titel bei der „Deutschen“. Anfang August wartet das nächste Highlight.

25.07.2023 | Stand: 12:44 Uhr

Sina van Thiel ist 2023 in bestechender Form – und sie hat sich nun dafür belohnt. Die 20-Jährige vom RSC Auto Brosch Kempten triumphierte bei der deutschen U23-Mountainbike-Meisterschaft in Albstadt im Cross-Country-Rennen und holte sich ihren zweiten deutschen Meistertitel.

In ihrer Lieblingsdisziplin erreichte die Siebte des U23-Gesamtweltcups, die für das Lexware-MTB-Team fährt, in 1:18:13 Stunde souverän als Erste das Ziel. Die Zweitplatzierte, Finja Lipp (Ghost), landete mit deutlichem Rückstand von 1:38 Minuten hinter der Oberallgäuerin. „Es macht mich wahnsinnig glücklich, dass ich diesen Titel gewonnen habe. Es war eine totale Gefühlsexplosion, als ich auf dem Podest stand und gesehen habe, wie sich alle – auch meine Schwester in der Menge – für mich gefreut haben“, sagte van Thiel.

„Ich habe vor dem Start doch eine sehr große Anspannung gespürt. Ich hatte den Eindruck, dass die Leute um mich herum erwartet hatten, dass ich den Titel hole. Umso größter war meine Erleichterung, als ich ins Ziel gekommen bin.“ Nun hat van Thiel die Ehre, ein Jahr lang das Trikot der deutschen Meisterin mit den markanten Streifen in Schwarz-Rot-Gold zu tragen.

Mountainbike-WM steht Anfang August in Schottland an

Noch am Vortag war die Athletin recht überraschend im Short Track deutsche Vizemeisterin der Elite hinter der Dominatorin Leonie Daubermann geworden. Für van Thiel, die in der laufenden Saison durch konstante Top-Fünf-Resultate besticht, steht Anfang August mit der WM in Schottland das Saison-Highlight an.

Bei der Mountainbike-EM in Anadia/Portugal zeigte Sina van Thiel ihre Klasse - auch wenn es knapp nicht fürs Podest reichte. Bild: Armin Küstenbrück

Bereits einige Tage vor der „Deutschen“ hatte die Blaichacherin bei der Europameisterschaft in Portugal ihre starke Form unter Beweis gestellt. Nach Rang fünf im U23-Short-Track und Platz sechs in der Staffel verpasste sie das Podest im U23-Cross-Country nach hartem Kampf nur hauchdünn und wurde Vierte.

