Matsch, Dauerregen und ein Hattrick: So lief das Allgäuer Lauf-Wochenende

René Höchenberger (links oben) gewann den Lauf um den Niedersonthofner See zum dritten Mal in Folge. Beim Mountainman (rechts oben) trotzten die über 100 Läufer dem Nebel sowie den matschigen Trails. Langläuferin Amelie Hofmann (rechts unten) wurde beim Kugelberglauf Zweite. Und beim Kiho-Crosslauf in Bad Grönenbach spendeten die 367 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Startgeld an das Kinderhospiz St. Nikolaus.