Nach dem Aufstieg: Beim FC Memmingen ist jetzt Mut gefragt

Memminger Fußballer kehren in die Regionalliga zurück. Ein guter Zeitpunkt, um den Talenten der Region eine Chance zu geben - meint AZ-Sportchef Thomas Weiß

12.06.2023 | Stand: 08:09 Uhr

Alles, was sich vor einem Jahr schicksalhaft gegen den FC Memmingen verschworen und zum Abstieg aus der Regionalliga geführt hat, wendet sich im Frühsommer 2023 wieder zugunsten der Nummer eins im Allgäuer Fußball. Trainer Stephan Baierl und sein Team haben geliefert. Eindrucksvoll und zielgerichtet wurde die Abstiegsscharte ausgewetzt und der sofortige Wiederaufstieg nach vier harten Relegationsspielen gegen die starken Regionalligisten Eichstätt und Ansbach unter Dach und Fach gebracht. Warum die Mannschaft bei Heimspielen häufig verunsichert und gehemmt agierte, auf fremdem Platz aber auftrumpfte (wie beim 3:1-Sieg am Freitag in Ansbach), bleibt ein Rätsel und muss von Spielern, Umfeld und auch Fans in der Sommerpause aufgearbeitet werden.

