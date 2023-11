Nach fünf Tagen ausgebucht: Klettercup steigt wieder in Kempten

32. Auflage des Allgäuer Klettercups findet am 2. Dezember in Kempten statt. Die 110 Startplätze waren begehrt - und schnell weg.

29.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Allgäuer Klettercup geht in seine nächste Runde: Am kommenden Samstag findet in Kempten die mittlerweile 32. Auflage des „Edelrid Allgäuer Klettercups“ statt. Der Wettkampf findet seit über 30 Jahren – nur mit kurzen Unterbrechungen – statt und gehört damit zu den traditionsreichsten Kletterwettkämpfen weltweit.

Nur noch der legendäre Rock Master im italienischen Arco kann auf eine ähnlich lange Historie zurückblicken. Umso stolzer sind die Organisatoren von der DAV-Sektion Kempten-Allgäu über die Anmeldungen zur aktuellen Auflage des Allgäuer Klettercups.

Seit 2019 findet der Allgäuer Klettercup in Kempten statt

Ursprünglich von der DAV-Sektion Oberstaufen-Lindenberg ausgetragen, hat der „ Allgäu Cup“ nun bereits seit 2019 eine Heimat in der Swoboda-Alpin-Kletterhalle. Der Wettkampf in der Disziplin Lead (klassisches Seilklettern) soll ambitionierte Breitensportler ansprechen. In diesem Jahr werden so werden auch eine U15-, Ü40 und – für alle „Allgäucup-Veteranen“ – erstmals auch eine Ü55-Klasse angeboten.

110 Startplätze nach fünf Tagen ausgebucht

Die 110 Startplätze waren nach Angaben der DAV-Sektion Kempten-Allgäu nach nur fünf Tagen ausgebucht. Auf den Startlisten stehen wieder ambitionierte Kletterer aus dem gesamten süddeutschen Raum. In der Qualifikation müssen die Teilnehmer in den sechs Qualifikationsrouten (im Schwierigkeitsgraden von 7 bis 9+) möglichst weit kommen. Im vergangenen Jahr sicherte sich unter anderem Lokalmatadorin Lisa Keller vom DAV Allgäu-Kempten den Sieg in der Altersklasse U15.

Finale in der Swoboda-Alpin-Halle findet am 2. Dezember um 17.30 Uhr statt

Auf die besten Starter aller Klassen wartet das Finale am Abend, bei dem es auch um die wertvollen Sachpreise geht. Die Sieger der Altersklassen dürfen auch heuer wieder die handbemalte Allgäuer Klettercup-Kässpatzenschüssel als Trophäe mit nach Hause nehmen. Das Finale ist ab 17.30 Uhr geplant, der Eintritt ist frei. (mke)