Im November findet zum ersten Mal ein NFL-Spiel in Deutschland statt. Footballer der Allgäu Comets bezeichnen die Entscheidung als "überfällig".

09.02.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Wenige Tage vor dem Super Bowl gibt es freudige Nachrichten für deutsche American Football-Fans. Die beste Liga der Welt, die nordamerikanische NFL, trägt ab nächster Saison Spiele in Deutschland aus. Zunächst ist die Partnerschaft auf vier Jahre begrenzt.

Die Austragungsorte sind laut übereinstimmenden Medienberichten München und Frankfurt – die beiden Städte wechseln sich vermutlich im Jahresrhythmus ab. Den Anfang soll anscheinend die bayerische Landeshauptstadt mit einer Partie im November 2022 machen. Die endgültige Entscheidung kündigte NFL-Boss Roger Goodell für Mittwochabend deutscher Zeit an.

Vier Top-Teams haben NFL-Vermarktungsrechte in Deutschland

Welche Teams das NFL-Debüt in der Bundesrepublik bestreiten werden, steht derweil noch nicht fest. Vier Mannschaften haben sich die Vermarktungsrechte für Deutschland gesichert: Die Kansas City Chiefs mit Superstar Patrick Mahomes, die Tampa Bay Buccaneers sowie die New England Patriots und die Carolina Panthers.

In Deutschland löst die Nachricht große Begeisterung aus – auch bei den Allgäu Comets: „Das ist ein sehr großer Schritt für den deutschen Football“, sagt U19-Runningback Max Barmettler. Er werde auf jeden Fall versuchen, ein Ticket zu ergattern, kündigte der 18-Jährige an.

2015 traffen die Miami Dolphins im Londoner Wembley-Stadion auf die New York Jets. Seit 2007 werden auf der britischen Insel NFL-Spiele ausgetragen. Bild: Gerry Penny, dpa (Archivbild)

Deutschland dritter NFL-Schauplatz außerhalb der USA

Für Elias Gniffke, den Trainer der Allgäu Comets, ist ein NFL-Spiel in Deutschland der „nächste logische Schritt im Rahmen der globalen Expansion“. Das Interesse der deutschen Football-Fans sei in den letzten Jahren konstant gestiegen, was auch an den Zuschauerzahlen im Fernsehen deutlich geworden sei. 2005 trug die amerikanische Profi-Liga ihr erstes Spiel in Mexiko City aus, kurz darauf folgte der Schritt nach London. Deutschland ist nun der dritte Schauplatz eines NFL-Spiels außerhalb der USA. „Bei der Vergabe spielt das öffentliche Interesse und Bekanntheit eine große Rolle. Deswegen hat München so gute Chancen“, sagt Gniffke. Vorteilhaft sei zudem die Kooperation des FC Bayern mit den Kansas City Chiefs. (Lesen Sie auch: Deutscher Mini-Boom um American Football)

Comets-Spieler Johannes Wagner: "NFL-Spiel bei uns war überfällig"

„Den Spieltermin halte ich mir auf jeden Fall frei“, sagt Johannes Wagner, Defensive Lineman bei den Comets. Die angekündigten vier Teams versprechen jedenfalls viel Spektakel. „Ein NFL-Spiel bei uns war fast überfällig. Es gibt hier einen großen Markt und eine ständig wachsende Fanbase“, sagt Wagner.

