So wollen die Allgäuer Schiedsrichter künftig auf Angriffe reagieren

Die Schiedsrichter im schwäbischen Amateurfußball haben nach den jüngsten Attacken einen Entschluss gefasst. Welche Konsequenzen den Spielern drohen.

05.04.2023 | Stand: 16:14 Uhr

Die jüngsten Attacken gegen Schiedsrichter haben für große Bestürzung in der Amateurfußball-Szene gesorgt. Innerhalb von nur wenigen Monaten wurden Unpartteiische auf Allgäuer Sportplätzen angegriffen. Die schwäbischen Schiedsrichtergruppen haben nun beschlossen, dass sie künftig körperliche Angriffe gegen ihre Kollegen direkt bei der Polizei zur Anzeige bringen wollen. Kreisschiedsrichterobmann Kevin Mitchell (Rettenberg) sagt: „Wir haben es bisher den Schiedsrichtern überlassen. Aber es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass ein junger Kollege schon mit der Situation an sich überfordert ist. Wir wollen und müssen unsere Unparteiischen aus der Schusslinie bekommen.“ Das betrifft in erster Linie Angriffe, die in der Bereich der einfachen Körperverletzungen fallen. Bei schwerer Körperverletzung, also einem Offizialdelikt, ermittelt die Staatsanwaltschaft direkt.

