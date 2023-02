"Honigsüßer Empfang" für unseren Reporter bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica

Am Dienstag wird die Nordische Ski-WM 2023 in Planica eröffnet. Unser Reporter ist live dabei und wurde in Slowenien "honigsüß" empfangen. Eine Kolumne.

21.02.2023 | Stand: 15:35 Uhr

Miro hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Wo er doch anfangs so schroff wirkte wie die Gipfel der Julischen Alpen, die sich hier rund um das Tal der Schanzen in Planica bis auf knapp 3000 Meter auftürmen. In ein paar wenigen E-Mails (und ja: man merkte deutlich, dass er ein kostenfreies und mäßig gutes Übersetzungsprogramm im Internet nutzte) wollte Miro nur ein paar klare Botschaften loswerden: Er spreche kein Deutsch.

Die Kurtaxe sei so oder so fällig, auch wenn wir dienstlich unterwegs seien. Und: Glas und Altpapier kommen in die Garage, Verpackungsmüll in die Gelbe Tonne vor dem Haus. Peng. Dabei tönte „Bella Belca“, dieser schnuckelige Ort 20 Autominuten von Planica entfernt, so südländisch leicht. Miro dagegen klang wie ein Vermieter aus Berchtesgaden oder Borkum.

Nordische Ski-WM 2023 in Planica: Reporter in Slowenien angekommen

Er hat uns sein Haus überlassen. Ein wunderschönes Feriendomizil, das in den kommenden zwölf Tagen zur schnöden Journalisten-WG wird. Großer Garten, Grill, Terrasse mit Bergblick, liebevoll dekoriert – alles geschenkt! Im „Zentrum der Arbeit“ braucht’s abgedunkelte Räume, viel technisches Equipment, kilometerlange Kabelstränge, stapelweise alte Zeitungsschnipsel und vergilbte Ergebnislisten. Ich könnte wetten: In drei, vier Tagen gehören auch einzelne Socken auf dem Boden zum Erscheinungsbild unserer Männer-WG. Und niemand wird sich daran stören.

So wurde unser Reporter in Planica begrüßt

Welches Bild Miro von Reportern hat und aus welchem Holz er selbst geschnitzt ist, wissen wir nicht. Jedenfalls fiel sein „Hello in Slovenia“ pragmatisch plump aus: Auf der Küchenanrichte hinterließ er vier Six-Pack Dosenbier und drapierte drei Tüten Chips drumrum. Ernährungsphysiologisch fragwürdig, aber als reine Energiezufuhr durchaus sinnvoll an Tagen mit Stress und Schreibblockaden.

Erst der Blick in den Kühlschrank, wo irrsinnigerweise der wärmste Willkommensgruß landete, lässt uns vermuten, dass Miros Frau Damjana auch mitmischte, als es darum ging, den vier Deutschen zu zeigen, was slowenische Gastfreundschaft ist. In einem Geschenkkorb fanden wir Bauern-Salami, geräucherten Speck, zwei ordentliche Stücke Käse – und liebevoll beschriftet, einen selbst gemachten Honigschnaps („Medena Zganja“). Wie süß!

Ob wir uns in eineinhalb Wochen revanchieren und Miro ein paar Fläschchen Allgäuer Spezialitätenbier hinterlassen können - und Damjana eine Packung Pralinen mit den Piemont-Kirschen? Keine Ahnung! Das hängt maßgeblich davon ab, wie viel deutsche Medaillen wir hier feiern „müssen“. Na zdravje!

Unsere Zeitung ist bei der Nordischen Ski-WM „live“ dabei

Thomas Weiß, Leiter der Allgäu-Sport-Redaktion in Kempten, wird in den nächsten eineinhalb Wochen direkt aus Planica von der Nordischen Ski-WM berichten. Seit den Titelkämpfen 2003 im italienischen Val di Fiemme ist es für den 54-Jährigen die achte Nordische Weltmeisterschaft, bei der er dabei ist und seinen Fokus erneut auf die Allgäuer Teilnehmerinnen und Teilnehmer richten wird. In der Rubrik „Neben der Spur“ wird er in regelmäßigen Abständen auch über seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in Slowenien berichten.

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.