Chance auf vierte Goldmedaille: Krönt sich Katharina Althaus zur Allergrößten?

Skispringerin Katharina Althaus hat bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica die nächste Medaillenchance. Auf der Großschanze zählt sie zu den Favoritinnen.

28.02.2023 | Stand: 19:27 Uhr

Bei so viel Erfolg für die deutschen Skispringer und Skispringerinnen kann man ja schon mal den Überblick verlieren. Susanne Simon-Obst, die sich im Internet selbst als „Interviewerin Wintersport und Leiterin Skispringen“ beim ZDF bezeichnet, hätte die Oberstdorferin Katharina Althaus nach dem Gold beim Mixed beinahe aus der Fassung gebracht, als sie zu Beginn des Blitzinterviews feststellte: „ Katharina, auch die Große muss man sagen. Bei drei Goldmedaillen. Mein Gott. Langsam wird das ja zur Gewohnheit. Im Grunde ist es gut, dass Sie jetzt abreisen, weil sonst würden Sie ja noch weiter abräumen.“

Nordische Ski-WM 2023: Althaus reagiert gelassen auf Fauxpas einer Interviewerin

Althaus, noch durchflutet von Glückshormonen, schluckte erst mal, stellte aber ganz charmant fest: „Ach, noch reisen wir nicht ab. Wir haben nächste Woche noch einen Wettkampf auf der Großschanze.“ Doch Simon-Obst, beharrliche Interviewerin, legte nach: „Ja, aber, Sie müssen natürlich wirklich sehen, dass ... Eine Goldene können Sie noch holen. Aber die haben Sie fest im Blick, oder?“

Jetzt wurde es sogar Katharina, der wahrlich Großen und bislang so Geduldigen, aber doch zu bunt. „Pff“, wandte sie sich erst mal weg von Simon-Obst hin zu Andreas Wellinger, „ich freu’ mich jetzt erst mal über die drei anderen. Und dann feiern wir das gescheit und schauen, wie es weitergeht.“

Weil das ZDF ja bekanntlich vor der „heute“-Sendung die Live-Übertragung unterbrochen hatte und dafür in den sozialen Netzwerken und vom Deutschen Skiverband reichlich Kritik erntete, blieb dieser Dialog einem Großteil der Zuseher erspart. Nur der Rest im Livestream mag sich gedacht haben: „Im Grunde ist es gut, dass Sie jetzt abreisen, Frau Simon.“ Jetzt übernimmt dann ja die ARD.

Katharina Althaus will Erfolgsserie auf der Großschanze fortsetzen

Althaus jedenfalls ist fest entschlossen, ihre Erfolgsserie auch am Mittwoch ab 17.30 Uhr fortzusetzen. Die 26-jährige Oberstdorferin, die schon Einzelgold gewann und danach mit der Frauen- und Mixed-Mannschaft des Deutschen Skiverbandes triumphierte, hat den Ruhetag am Montag zum Runterkommen genutzt, wie Co-Trainer Thomas Juffinger bestätigte. Am Dienstag ließ Althaus das erste Training auf der Großschanze aus, spielte stattdessen mit den DSV-Männern Volleyball in einer Turnhalle in Tarvisio gleich hinter der Grenze zu Italien.

„Katharina ist voll fokussiert, ein Training und der Qualisprung reichen ihr“, sagte der 29-jährige Tiroler, seit 2021 Assistent von Maximilian Mechler, und fügte hinzu: „Katha kennt die Großschanze aus vielen Sommertrainings. Sie liegt ihr.“ Aussichten auf Rekorde habe man von Althaus ferngehalten. Die Oberstdorferin kann Historisches schaffen. Vier Titel sind bei einer WM noch keinem Skispringer und keiner Skispringerin gelungen. Es wäre Althaus’ achtes WM-Gold. Das gelang bislang nur Thomas Morgenstern..