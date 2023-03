Mehrere hundert Fans heißen die Allgäuer WM-Medaillengewinner am Dienstagabend in Oberstdorf willkommen. Doch Zeit zum Durchschnaufen bleibt kaum.

07.03.2023 | Stand: 19:37 Uhr

Zwei Tage nach dem Ende der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica heißt der Skiclub Oberstdorf seine erfolgreichen Athleten am Dienstagabend in der Heimat willkommen und ehrt sie für ihre außergewöhnlichen Leistungen.

Skiclub Oberstdorf feiert Medaillengewinner

Mehrere hundert Wintersport-Fans kamen am Dienstagabend in die Skisprung-Arena am Schattenberg und ließen die Medaillengewinner hochleben – am meisten natürlich Skispringerin Katharina Althaus, die mit drei Gold- und einer Bronze-Medaille zur erfolgreichsten Athletin dieser Titelkämpfe wurde.

Diese Skiclub-Mitglieder hatten im Tal der Schanzen brilliert und auf der Medals Plaza in Kranjska Gora ebenfalls Edelmetall bekommen

Skispringer Karl Geiger

Kombinierer Julian Schmid (3 x Silber im Einzel NS, Mixed-Team und in der Männer-Staffel von der Großschanze=GS)

Kombinierer Vinzenz Geiger (2 x Silber im Mixed-Team und in der Staffel GS)

Kombinierer Johannes Rydzek (Silber mit der Staffel GS) und

Langläuferin Laura Gimmler (Silber mit der Frauen-Staffel)

Sie alle ließen am Dienstag auf der kleinen Showbühne in Oberstdorf im Interview mit Moderator Jens Zimmermann noch einmal ihre schönsten WM-Momente Revue passieren.

WM-Gewinner lassen schönste Momente Revue passieren

Richtig Zeit zum Durchschnaufen bleibt den WM-Heldinnen und Helden nicht. Für die meisten stehen schon am Wochenende die nächsten Weltcups in Skandinavien auf dem Programm.

Die etwas andere WM-Abrechnung - Allgäu im Medaillenspiegel Dritter