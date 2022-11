Österreich beruft Allgäuer Paul Wanner in Fußball-Nationalelf

In welcher Nationalmannschaft spielt der Allgäuer Paul Wanner? Jetzt hat Österreich dem DFB im Kampf um den Fußballer vom FC Bayern ein Schnippchen geschlagen.

15.11.2022 | Stand: 15:52 Uhr

Der Kampf um das Allgäuer Supertalent Paul Wanner zwischen dem österreichischen und dem deutschen Fußball-Bund spitzt sich zu. Jetzt hat der ÖFB den Mittelfeldspieler vom FC Bayern München erstmalig in den Kreis der A-Nationalmannschaft berufen - und das im Alter von erst 16 Jahren.

Paul Wanner stammt aus Amtzell in der Nähe von Wangen im Allgäu. Seine Mutter ist Österreicherin. Vater Klaus, ein Maschinenbauingenieur, war früher selbst Fußballer und ist Deutscher. Paul besitzt beide Staatsbürgerschaften und kann sich für eine Nationalmannschaft entscheiden. Bislang durchlief er die Juniorenteams des DFB - doch schon seit längerem buhlen auch die Österreicher um den Profi.

Sobald Wanner ein offizielles Spiel für eine der beiden A-Nationalmannschaften bestritten hat, gilt er als "festgespielt" und kann das Land nicht mehr wechseln. Jetzt intensiviert der ÖFB sein Werben: Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick, ein Deutscher, hat Wanner zu einem Trainingslehrgang für Perspektivspieler des A-Nationalteams eingeladen. "Der Spieler soll die Möglichkeit erhalten, sich einen detaillierten Eindruck vom ÖFB zu verschaffen und das Trainer-Team um Ralf Rangnick samt Mannschaft kennenzulernen", teilt österreichische Fußball-Bund in einer Pressemeldung mit.

Das Allgäuer Top-Talent soll in Pula/Kroatien beim Schnupperkurs des A-Teams mittrainieren, aber zunächst kein Länderspiel für Österreich bestreiten. Wie der Kicker berichtet, solle kein Handlungsdruck auf Wanner aufgebaut werden.

Bei der U17-EM 2022 lief Paul Wanner (r.) für den DFB auf. Bild: IMAGO/NIR KEIDAR

Wie bei Musiala: Für welche Nationalmannschaft entscheidet sich Paul Wanner?

Bislang hatte man die Chancen, Wanner zu einem Wechsel nach Österreich zu bewegen, beim ÖFB eher gering eingeschätzt. Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft ist nicht für die am Sonntag beginnende WM 2022 in Katar qualifiziert. Beim DFB dürfte man die Einladung Wanners zum ÖFB-Lehrgang nach Pula dennoch mit Sorge sehen. Der aus Amtzell stammende Kicker gilt als eines der größten deutschen Fußball-Talente. Aktuell ist er für die U18-Nationalmannschaft des DFB vorgesehen. Ein Wechsel nach Österreich könnte für ihn vor allem dann interessant sein, wenn er sich im ÖFB-Team unter Rangnick größere Einsatzchancen verspricht, als im von Stars gespickten offensiven Mittelfeld der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Der Fall erinnert an Wanners FC-Bayern-Teamkollegen Jamal Musiala, um den sich der englische und der deutsche Verband einen harten Kampf lieferten. Musiala spielte in den Nachwuchs-Nationalmannschaften Englands, entschied sich nach langem Werben aber für die Herren-Nationalmannschaft Deutschlands.

Paul Wanner: Deutsch-Österreicher mit Heimat im Allgäu

Paul Wanner aus Amtzell im Allgäu ist im Alter von 16 Jahren der der jüngste Spieler, der jemals für den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga aufgelaufen ist. Im Oktober 2022 brach er gleich den nächsten Rekord: Mit seiner Einwechslung beim Spiel in Pilsen/Tschechien wurde er zum jüngsten Spieler des FC Bayern mit einem Einsatz in der Champions League.

Ausgebildet wurde Paul Wanner in der Jugend des Oberligisten FV Ravensburg. Dort fiel sein Talent früh auf, im Sommer 2018 wechselte der Allgäuer ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München. Am FC Bayern Campus übersprang er in jedem Jahr einen Jahrgang und weckte vergangene Saison das Interesse von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. „Paul Wanner ist ein herausragendes Talent mit sehr vielen Fähigkeiten. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich im Auge habe und den wir in Zukunft weiter fördern müssen“, sagt Nagelsmann über den Deutsch-Österreicher.

Paul Wanner aus Amtzell hat seinen ersten Profi-Vertrag beim FC Bayern unterschrieben. Der 16-Jährige gilt als Top-Talent.