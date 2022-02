"Daheim haben alle gelitten": Katharina Althaus spricht nach Olympia über den Mixed-Skandal

Nach aufwühlenden Momenten in Peking gewährt Katharina Althaus Einblicke in ihr Gefühlsleben. Die Oberstdorferin verrät, warum Olympia auch 2022 magisch ist.

18.02.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Emotional, versilbert, aufwühlend, frustrierend – vor allem aber turbulent waren die Olympischen Winterspiele in Peking für Katharina Althaus. Allein der Wettkampf von der Normalschanze hätte für die 25-jährige Oberstdorferin mit ein bisschen mehr Windglück sogar noch höher dekoriert werden können. Und doch freute sich Althaus über ihre zweite Olympische Silbermedaille nach dem zweiten Rang von der Normalschanze in Pyeongchang 2018. Es folgte die vermutlich bitterste Stunde ihrer Laufbahn, der Disqualifikationsskandal im Mixed-Wettkampf und nur wenige Tage später eine aufreibende und nervenzehrende Heimreise. Zurück in der Heimat sprach Katharina Althaus mit unserer Redaktion über die Erlebnisse von Peking und verriet, weshalb Olympia auch 2022 für sie magisch war.