Das zeigt Olympiasieger Johannes Rydzek in seinem ersten Foto-Kalender

Kombinierer Johannes Rydzek aus Oberstdorf hat seine Liebe zum Fotografieren entdeckt. Jetzt hat der 30-Jährige einen eigenen Kalender herausgebracht.

12.11.2022 | Stand: 12:59 Uhr

Früher musste alles immer ganz schnell gehen. Meist zu Trainingszwecken hat Johannes Rydzek die Gipfel rund um Oberstdorf erstürmt. Irgendwann einmal wollte er all die magischen Momente festhalten, filmte spektakuläre Gratwanderungen und erfrischende Hechtsprünge in kalte Bergseen mit einer kleinen, robusten und wasserdichten Videokamera. Im Laufe der Jahre ist der zweifache Olympiasieger und sechsfache Weltmeister in der Nordischen Kombination aber ruhiger geworden – und seine Liebe zur Natur noch inniger.

